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8月徵文主題 海外旅遊生病怎麼辦？

聯合報／ 本報訊

出國旅遊原本滿心期待，卻突然發燒、腹瀉、受傷或水土不服，不僅打亂行程，更可能因語言不通、就醫不熟悉而手足無措。當你或同行親友在國外生病時，是如何尋求醫療協助，或臨機應變度過難關？無論是驚險的就醫經驗、暖心的異地援助，或從中學到的教訓，歡迎來信分享你的故事與實用建議，讓更多旅人面對突發狀況時，能更從容安心地應對。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，8月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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徵文 出國 出國旅遊

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兒虐跨縣通報 改所在地主責

兩歲女童萱萱遭母親同居人虐死一案，凸顯現行案件跨縣市處理、通報系統不完善等弊端，衛福部七月下旬舉行檢討會議，提出多項改革方向，首先不論通報案件緊急與否，均以個案所在地為主責單位，另將原先每兩年抽查一次社工個案紀錄，改為常態性抽查。

0.05%濃度阿托品眼藥水 8月起納健保給付

為強化兒童及青少年視力照護，衛福部健保署於八月一日起將「阿托品」（atropine）成分百分之○點○五濃度眼藥水納入健保給付，供十八歲以下兒少近視控制及治療之用，預估卅六點五萬名兒少近視族群受惠。

觀光逆差再擴大！台灣人上半年出國首破千萬人次大關

賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅四二九點四萬餘次，出國人數卻高達一○六五點四萬人次，首次突破千萬大關，出入境觀光逆差高達六三六萬人次，若要達成千萬目標，下半年需吸引五七○萬餘人次國際客。

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觀光署原訂千萬來台國際客目標不僅頻跳票，觀光逆差還愈來愈嚴重。學者指出，台灣的觀光吸引力重複性過高，若沒新的體驗或旅遊目的地，難吸引國際客；專家則表示，若能放寬東南亞簽證並給予觀光署更多宣傳資源，相信就算沒陸客也可達千萬人次目標。

鐵道放天燈 藏罰單陷阱

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求卅天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

冷眼集／邊拚觀光邊開罰 天燈照出行政荒謬

平溪、十分放天燈，是台灣最具辨識度的觀光意象之一，觀光署多年來列為國際旅客來台必體驗活動，地方政府也以此作為觀光亮點。只是，當旅客依店家引導走上鐵軌放天燈，原本應是美好旅遊回憶的一部分，下一秒卻可能成為違反鐵路法的證據，成了最另類的「台灣特色」，令人啼笑皆非。

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