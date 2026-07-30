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健康你我他／老同學小中風 就醫後復原佳

聯合報／ 文／高月卿（北市北投）
2019年小中風的同學，2024年參加同學聚餐，中風未曾在他身上留下絲毫痕跡。圖／高月卿提供
2019年小中風的同學，2024年參加同學聚餐，中風未曾在他身上留下絲毫痕跡。圖／高月卿提供

大學畢業已達半世紀。上班時候，同學們彼此皆有聯絡，然而誰怎麼了？往往事後才得知。網路發達後，一位熱心服務的同學，特地成立班上的LINE群組，前前後後加入的同學已達30多位。

大家都已屆高齡，身體不再如年輕時健壯，身體有任何異樣感受或不適，都會藉此群組告知；而如何預防、治療或減輕痠痛也會在群組分享，彼此共勉。

曾經就有這麼一件事，群組的版主是我們班對之一。他們互相扶持半世紀，真正做到「執子之手，與子偕老」，令人羨慕。不過，在2019年新冠病毒肆虐之際，版主的老公突然感到身體有異樣，馬上就醫，醫師檢查診斷是「小中風」。

夫婦倆當機立斷，馬上住院治療，並在群組宣告此訊息，但因為新冠肺炎疫情期間禁止探病，因此同學均無法到醫院探病，只能在群組裡表達關心並為之加油打氣。所幸，住院一段時日後即可出院回家，之後只要定期回診治療及復健。

爾後同學們再見面，從這位同學的外觀、走路動作來看，均與正常人無異，且反應靈敏，開車依舊靈活，70歲後每3年重考駕照，他也順利取得，令人為之喝采。

中風 LINE 新冠肺炎

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