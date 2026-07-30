改善品質 長庚「醫療流程減碳」

各醫療院所積極推動淨零轉型，長庚醫療體系率先建立以醫療服務為核心的碳管理模式，針對住院、手術、急診、影像檢查等10項核心醫療服務進行碳足跡盤查，並採用ISO 14067國際標準完成第三方查證，建立國內具代表性的醫療服務碳排基準。

相較於過去醫院減碳多聚焦在空調、照明、能源管理等硬體設備，長庚將焦點轉向醫療流程本身，導入國際近年倡議的SusQI（永續品質改善）理念，把醫療品質改善與環境永續結合，透過分析每一項醫療服務的碳排放來源，建立更精準的碳管理模式，希望在提升照護品質的同時，也降低醫療活動對環境造成的衝擊。

透過盤查涵蓋住院、手術、急診、一般X光攝影、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、超音波、醫學檢驗、中央供應室（CSR）及加護病房（ICU）等10項核心醫療服務，目前已完成林口長庚一般攝影，以及高雄長庚住院、手術等3項醫療服務的碳足跡查證，皆通過國際第三方驗證。

長庚醫院行政中心總執行長潘延健表示，有效的醫療減碳，不一定來自少開冷氣或少用電，而是來自醫療品質改善。