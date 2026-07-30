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癌症居家照護：補營養 降感染 避出血

聯合報／ 韓志杰／台大醫院護理部護理師
癌症治療後飲食，可選蛋、豆、魚、肉、奶與營養補充品，並維持足夠水分。圖／123RF
癌症治療後飲食，可選蛋、豆、魚、肉、奶與營養補充品，並維持足夠水分。圖／123RF

不少癌症病人在完成一段化療、免疫治療或合併療程後，最先擔心的不是腫瘤，而是「身體撐不撐得住」。

癌症治療常出現骨髓造血暫時變慢，全血球低下的情形。紅血球不足，會頭暈、喘、心悸、走幾步就累；血小板偏低時，皮膚易瘀青、刷牙牙齦出血、流鼻血變多，嚴重者甚至消化道出血；白血球下降、特別是嗜中性白血球低下，代表抵抗力變差，一旦感染往往進展很快，發燒、畏寒、咳嗽、喉嚨痛、傷口紅腫、腹瀉或解尿疼痛，都要提高警覺。

此外，很多人同時會出現「癌症相關疲憊」，例如睡再久也像沒電，做家事、洗澡都覺得吃力；惡心、味覺改變、口乾或口腔不適，食欲下降、體重變輕，肌力流失，生活品質與照顧壓力跟著上升。

癌症居家照護要抓住幾個大方向：補足營養、降低感染、避免出血。體力恢復期，可用高熱量、高蛋白、少量多餐，先把能量與肌肉養回來，例如在正餐外添加一到兩次點心，可選擇蛋、豆、魚、肉、奶與營養補充品，並維持足夠水分，等血球回升後再回到均衡飲食。

白血球偏低時，要走「低微生物飲食」，食物要徹底煮熟、飲水煮沸、水果去皮，避免生魚片、生菜、現榨果汁、手搖飲、優酪乳與未充分加熱的冷藏熟食；餐點以當餐吃完為原則，減少反覆冷藏再加熱。

應勤洗手、戴口罩、保持口腔與皮膚清潔，衣物與床單定期更換；少去人多密閉場所，改用電話或視訊聯繫，並避免接觸感冒者、盆栽土壤、鮮花與小動物，降低把病菌帶回家的機會。也要預防便祕與皮膚破損出血，不憋尿，排便由前往後擦拭，減少泌尿道感染。

另外，做一些溫和的活動，如散步、身體伸展或居家肌力訓練，甚至可適量做一些有氧運動，有助改善疲憊、睡眠與食欲。

若血小板偏低，要防跌防碰撞，應改用軟毛牙刷與電動刮鬍刀，避免用力剔牙；止痛消炎藥（如部分NSAIDs）不要自行購買服用，以免增加出血風險。

最重要的是掌握就醫時機，一旦出現發燒、寒顫、呼吸急促、持續嘔吐腹瀉、黑便或不明出血、意識改變等狀況，務必立刻聯絡醫療團隊或就近至急診評估。家中可固定量體溫、記錄症狀與飲食，回診時提供醫師判斷，也能讓照顧更有章法。

癌症 居家照護 營養

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