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健康主題館／壞膽固醇長年堆積 導致血管堵

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇，經年累月堆積在血管壁，會形成硬化斑塊，就像血管裡的油垢。圖／123RF
俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇，經年累月堆積在血管壁，會形成硬化斑塊，就像血管裡的油垢。圖／123RF

「我健檢都正常，為什麼血管還是塞住？」一名69歲男子平時不抽菸、每年規律健檢，報告也沒有紅字，卻因急性心肌梗塞緊急送醫。國泰醫院心血管中心主治醫師黃世炘提醒，造成動脈粥狀硬化的元凶是俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），即使數值僅稍微超標，但是經年累月堆積在血管壁，仍會形成硬化斑塊，就像血管裡的油垢。

黃世炘表示，不少人每年定期健康檢查，看到報告沒有紅字便安心，但仍有人突然發生心肌梗塞。其實健康檢查反映的是「檢查當下」的身體狀態，但健檢數值正常，並不代表血管就沒有問題，檢查不能只看一次抽血結果，而是壞膽固醇長年累積對血管造成的傷害。

血脂管理 進入個人化時代

黃世炘指出，當壞膽固醇進入血管內壁後，會引發慢性發炎，逐漸形成粥狀斑塊，斑塊破裂就可能形成血栓，引發心肌梗塞或腦中風。許多人看到LDL-C低於130mg/dL就以為安全，但這只是一般參考值，並非每個人的理想目標。

近年研究發現，血管是否阻塞，除了與膽固醇濃度有關，更受到「暴露時間」影響。即使數值沒有超標，若長年處於偏高狀態，仍可能讓血管默默累積斑塊，提高心血管疾病風險。最新發布的2026年美國心臟學會（AHA）血脂治療指引也強調，血脂管理已進入個人化時代，不再只看單次抽血數值，而是依個人10年甚至30年的心血管風險，訂定不同控制目標。

黃世炘表示，不同族群的LDL-C目標並不相同，一般低風險民眾若LDL-C低於160mg/dL，可先透過改善生活型態控制。高風險族群則建議控制在70mg/dL以下；若已有糖尿病、慢性腎臟病、LDL-C高於190mg/dL，或曾發生心血管疾病，更應積極降至70甚至55mg/dL以下。短時間內反覆發生血管阻塞者，部分歐洲指引還建議降至40mg/dL以下。

高膽固醇 非完全吃出來的

除了LDL-C外，三酸甘油脂（TG）超過150mg/dL也會導致血液變得濃稠，增加心血管風險。在預防方面，黃世炘建議，可從多樣化植物性飲食著手，包括堅果、黃豆蛋白、燕麥、大麥及植物固醇等，都有助降低LDL-C。若僅靠飲食與運動仍無法達標，則可依醫師評估使用藥物降低血脂，並定期回診評估控制情形，即使數值已達標，仍不要隨意停藥。

要如何預防或改善膽固醇過高？黃世炘說，高膽固醇其實與體質、基因有關，並非完全是「吃出來」的。人體內有7成的膽固醇是由肝臟自行製造，其餘則來自飲食，所以單靠飲食、運動確實會遇到瓶頸。若合併高血壓、糖尿病或家族病史等心血管危險因子，更應及早控制，必要時配合藥物治療，才能有效降低心血管疾病風險。

膽固醇 血管 心肌梗塞

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