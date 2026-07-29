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暴風半徑持續擴大！白海豚升級成強颱 最新路徑、對台影響曝光

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白海豚升級成強烈颱風 最新路徑及影響曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年第13號颱風「白海豚」已於晚間8時升級成強烈颱風。圖／中央氣象署提供
今年第13號颱風「白海豚」已於晚間8時升級成強烈颱風。圖／中央氣象署提供

中央氣象署指出，今年第13號颱風白海豚」已於晚間8時升級成強烈颱風，目前以每小時22公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑200公里、十級風平均暴風半徑100公里。

氣象署預報員李孟軒表示，白海豚預估下周往日本南海方向前進，由於洋面環境有利發展，白海豚增強為強烈颱風後，暴風半徑也會持續擴大，未來一周仍將在海面活動，但後續移動方向仍有不確定性；他表示，由於白海豚距離台灣遙遠，因此對台灣並無影響。

針對未來1周的天氣，李孟軒指出，受太平洋高壓影響，各地天氣穩定、高溫炎熱，但午後仍需留意局部雷陣雨。

明、後2天（30、31日）各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部雷陣雨，清晨中部以北沿海也有零星降雨；周六至下周二（8月1日至4日）持續受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴的好天氣，午後雷陣雨範圍則縮小至山區。

白海豚 颱風 氣象署

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