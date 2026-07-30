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陽光行動-老了醫療誰來顧／公私協力創新 等待壽險業者點頭

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導
健保協同商保小檔案
健保協同商保小檔案

「等我老了，自費項目愈來愈多，健保無法給我那麼多，商保又買不到時，政府如果願意協助我降低無謂的成本，讓我得到公平的費率對待，等於給我一個機會，幫自己老後的醫療保障做準備，這就是第二層健保補位險的概念」，資深官員說。

健保署官網的重要政策中，可以看到「健保協同商保：醫療保障更到位」，官網中並提供保險公司各種醫療險供民眾參考，以補健保的不足，但商保的醫療險現在也是問題一堆，已難補位健保，商保補健保需要有全新不同的思維與突破。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，現行商保補位健保方式稍嫌不足，導致理賠內容與健保存在相當程度重疊，未真正互補。基金會當年委託彭教授提出的「民辦公營」模式推動第二層健保補位險，並非傳統公私協力模式，資深保險官員表示，公私協力原本是指政府要做的事交給民間來做，但現在反過來是民間做的一部分委託給政府來做。

這種創新的公私協力，可以解決學保等公辦民營政策險的缺點，還可加入損失預防概念，民眾更健康了，健保少給付，大家都得到好處。官員說，健保因沒有逆選擇問題，也不會想推廣健康促進的概念。當然第二健保補位險能否做得起來，關鍵仍在於保險公司意願。

長庚大學醫務管理學系教授盧瑞芬，是國衛院有關第二層健保可行性研究的召集人之一，她說，當時曾與保險公司討論，看得出業者興趣缺缺，有些甚至直白說沒意願。

不便具名的壽險業者表示，實支實付醫療險大家都賠很慘，政府雖沒說保費不能調，但業者送去主管機關都卡住，「現在哪有什麼燈光美、氣氛佳可以來談這些」。

政大風管系兼任助理教授、新壽副總廖晨旭點出另一個可能影響業者意願的根本矛盾點，他說，健保不敢立刻全面給付，是因為療效與成本效益仍有不確定性，商保若承接，同樣缺乏精算資料與穩定風險池。

這不是單純保險商品設計問題，而是「新興醫療科技不確定性」與「保險精算穩定性」之間的制度衝突，這也是近年全球健康保險體系都正在面對的問題。

盧瑞芬表示，如果要保險公司加入承作，一定要給牛肉，例如透過健保平台行政資源，可降低理賠成本等。

健保 健保署 醫療險

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