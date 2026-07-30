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陽光行動-老了醫療誰來顧／雙層體系隱憂 易產生相對剝奪感

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導
雙層體系小檔案
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「全球其實正逐漸走向『分層式醫療保障』」，政大風管系兼任助理教授、新壽副總廖晨旭表示，國內未來若有了第二層健保補位險，連同第一層的全民健保跟第三層民眾自購的商業保險，就可架構成三層醫療安全網。

他解釋，第一層的健保，是基礎防線，涵蓋全民基本與必要醫療。第二層是由政府主導、公私協力的補充性政策險，低保費，且專為健保未給付的免疫療法等昂貴醫材設計，強化第一層健保無法涵蓋的保障深度。

而且在特定條件下，讓既有病患或年長者也能投保，解決醫療排斥弱勢問題。國衛院報告中，有關建立第二層健保，也有類似的建議方向。

第三層的商業醫療險，則是提供個人化高額保障、病房差額等高端定製服務；高保費、高自由度，提供給追求舒適性與昂貴精準醫療的民眾。

不過，第二層健保的推動也面臨挑戰，有人擔心第二層壯大後，是否還能兼顧全民健保的法定義務？這時的全民健保，還能叫全民健保嗎？

台大公衛系副教授葉明叡就表示，每個人都應得到醫療保障，這是健保的責任。他理解第二層是要解決在台灣很難調高保費的政治障礙，但是他擔心會有「雙層體系」的隱憂。

雙層體系（two-tier system）意思是，如果健保給付項目不再擴大，只涵蓋一些基本項目，大家會覺得健保愈來愈不行了，有能力者一定會買充足的商保，兩者落差愈大時，會形成能力好的往商保走，留在健保的是負擔不起商保的人，這樣會有相對奪剝感。

葉明叡說，當多數的中產階級，都認為只有商保才能涵蓋風險時，大家對原有公共體系健保的支持度就會愈來愈低，這在很多福利國家是一個很大的問題，這在台灣尚未發生，但未來不知會不會發生？

廖晨旭則認為，建構三層並行的醫療安全網，才是既能化解健保財務僵局，又能兼顧醫療平權。

「醫療科技進步是無止境的，今天開發癌藥，明天又更新更有療效的藥品，大家透過健保的互助，願意相互幫助到哪種程度，這是健保財務問題背後的根本，」葉明叡認為，這需要政府透過各種民調、討論會、公聽會，激盪各方意見，凝聚出社會共識。

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