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坐姿腰桿90度挺直才健康？ 神經外科醫師曝「後傾120度」更護腰

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，若椎間盤壓迫神經導致肌肉無力或走路不穩，應儘速就醫評估是否手術，避免神經壓迫過久造成肌肉萎縮。示意圖／Ingimage
醫師提醒，若椎間盤壓迫神經導致肌肉無力或走路不穩，應儘速就醫評估是否手術，避免神經壓迫過久造成肌肉萎縮。示意圖／Ingimage

許多民眾從小就習慣在坐著時挺直腰桿，不過神經外科醫師特別提醒，腰椎若長時間處於90度直立坐姿，反而容易使椎間盤承載過多壓力，進而加速其退化進程。醫師建議，坐姿可微幅往後傾斜約120至130度，讓腰椎受力分布更加平均；倘若辦公椅本身的靠背支撐力不足，最好在腰部後方擺放靠墊或枕頭，藉此減輕腰椎負擔並延緩退化。

萬芳醫院神經外科主任劉恆維在臉書粉專說明，當人體維持90度端正坐姿時，上半身的體重會更加集中傾壓在椎間盤前側，導致椎間盤負擔較大壓力。一般而言，軀幹若稍微往後傾斜大約120至130度，能讓腰椎與椎間盤的受力狀態更為平均，進而發揮降低長期磨損的效果。若是座椅後方缺乏足夠支撐，可在腰部後側放置軟墊或枕頭來增加腰部靠墊支撐，這是既簡便又具成效的調整手段。

此外，劉恆維醫師指出，椎間盤退化的早中期警訊包含腰酸背痛、下肢酸麻等現象，多數患者初期可先藉由服藥、物理復健以及姿勢改正獲得緩解，並不一定得接受外科手術。然而，如果長期漠視身體發出的不適訊號，導致神經壓迫持續加劇，未來的治療難度也會隨之拉高。

至於何時才屬於必須考量進行椎間盤手術的時機？振興醫院神經外科主治醫師鐘子超也在臉書寫道，一旦椎間盤已經壓迫到神經，進而引發肌肉無力、行走困難或是步態不穩等狀況時，就應儘快尋求專業醫師診斷是否需要接受手術介入。

鐘子超醫師警示，因為神經若是遭受壓迫時間拖得太長，將進一步造成肌肉開始萎縮，屆時即便透過手術順利解除神經壓迫，肌力復原的速度與最終成果依然可能大打折扣。

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