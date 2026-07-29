快訊

永豐餘苦茶油驗出苯駢芘超標 北市衛生局：不分批號全面預防性下架

韓職／王彥程再繳7局失2分優質先發 本季9勝並列聯盟勝投王

背孕妻偷吃隊內鼓手！台語獨立樂團主唱認錯 歌手老婆15字吐心境

聽新聞
0:00 / 0:00

刷牙愈用力愈乾淨？牙醫師示警別再猛力左右橫刷 恐讓牙齦退縮

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，用力左右橫刷牙齒容易造成牙齦邊緣磨損退縮，建議改用小幅度震動的「微橫刷」清潔牙齒。示意圖／AI生成
醫師提醒，用力左右橫刷牙齒容易造成牙齦邊緣磨損退縮，建議改用小幅度震動的「微橫刷」清潔牙齒。示意圖／AI生成

許多民眾常有「刷牙力道越大、清潔效果越好」的錯誤迷思。牙醫師楊大為日前在臉書粉專發文警告，若長期習慣用力左右來回刷牙，很容易磨損牙齦邊緣，進而造成牙齦逐漸退縮，引發牙根酸軟敏感等不適。他建議民眾改採「微橫刷」技巧，讓刷毛順利深入牙肉邊緣，才能在不傷牙肉的前提下有效清潔牙菌斑。

楊大為指出，不少人習慣把刷牙當作刷地板或刷牆壁，刷動幅度既廣且施力過猛。他說明，保護牙肉的核心原則在於「動作小、力道輕」，並非追求速度。正確的「微橫刷」做法，是將牙刷輕微斜貼於牙齒與牙肉交界之處，刷毛傾斜指向牙肉，隨後進行小範圍的左右原地震動，每一次僅針對大約兩顆牙齒的區域緩慢推進，節奏放慢才能細緻防護牙齦。

這篇分享文也引發網友討論，有民眾留言聯想到「其實這就是電動牙刷的原理，每秒數百次的小幅度震動配合上下擺動」。楊大為對此親自回應肯定，表示音波電動牙刷正是運用高頻率、微幅度的震動達到清潔功效，不過無論使用手動或電動牙刷，動作與力道皆應保持輕柔。

對於部分民眾擔心極軟刷毛是否會影響潔牙效果，楊大為直言「不會」，只要配合微橫刷的技術與充裕的潔牙時間，極軟刷毛依然能將牙菌斑徹底清除，且對於防範牙齦退縮具備更佳的保護效果。

除了刷牙手法，口腔清潔產品的挑選亦是一大關鍵。楊大為透露，臨床上常遇到每天使用漱口水卻依然深受口臭所苦的患者，問題大多出在產品成份。若長期頻繁使用含有酒精成分的漱口水，雖然能短暫抑菌，卻容易導致口腔內部極度乾燥；一旦唾液分泌不足，細菌反而更容易大量滋生，使得口臭狀況加劇，讓患者陷入不斷加量使用漱口水的惡性循環。

楊醫師建議，日常保養應優先挑選「低酒精、透明無色」的溫和漱口水，不僅不刺激口腔黏膜，也能降低牙齒表層染色的風險。在潔牙順序上，必須先完成刷牙與牙線清潔後再使用漱口水。

牙醫 牙刷 口臭

延伸閱讀

吃辣提升代謝能減肥？中醫師揭這群人利大於弊 症狀恐加劇

日瘋傳冷氣室外機「放濕毛巾」降溫 他示警3風險：台灣人別照做

早餐前還是早餐後刷牙？牙醫揭最佳時機：做錯加速琺瑯質磨損

夏天喝冰就牙齒痠？可能不是敏感性牙齒這麼簡單

相關新聞

未來1周雨勢趨緩高溫上看36度 「白海豚」今轉強颱、暴風半徑持續擴大

白海豚颱風今天將升級為強烈颱風，暴風半徑也持續擴大，中央氣象署預報員李孟軒表示，白海豚預估下周往日本南海方向前進；未來1周降雨趨緩，高溫上看36度，但明、後2天午後西半部及東半部山區仍需留意局部雷陣雨。

台中知名皮膚科醫師診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台中大甲福來診所院長、知名皮膚科醫師陳世倫傳出辭世，享年47歲；診所昨天臉書公告，「陳世倫醫師因故辭世」，診所將依法辦理永久歇業。據了解，陳世倫昨天在診所突然昏倒，急救不治，消息傳出後，親友和患者震驚不捨。

熊本強震台灣跨海傳愛！三超商、全支付啟動募款專區 點數也能變捐款

日本熊本縣7月28日遭遇規模7.1強震襲擊，造成嚴重災情，台灣社會各界也立刻動起來，展現跨國界的溫暖援助。超商與電子支付業者迅速響應，共同攜手基督教芥菜種會啟動「日本熊本7.1強震救援」募款專案，號召全民伸出援手。只要透過簡單的捐款步驟，就能將來自台灣的愛心送往災區，協助受災家庭重建家園、度過艱困的災後挑戰。基督教芥菜種會亦第一時間結合長期合作夥伴AAR Japan啟動救援，將善款投入災區最迫切的需要。

影／「全台最難訂位Buffet」疑爆食物中毒 先通知再稽查？高雄衛生局澄清

有「全台最難訂位Buffet」的高雄漢神百貨「島語」自助餐疑爆發食物中毒，網友在社群平台爆料，同行近10人用餐後，出現發燒、上吐下瀉等症狀，衛生局針對生魚片、鮪魚握壽司及砧板刀具、碗盤夾具等環境檢體採樣送驗，初步掌握22日及24日共3人就醫，今天再度前往餐廳無預警稽查，將擴大抽驗可疑食材，釐清事件原因。

「你們最聰明」2車占3格車位！彰基兒醫停車場爆糾紛 過來人吐苦水曝真相

彰化基督教兒童醫院地下停車場近日引發停車爭議。有民眾在臉書社團「彰化人大小事」發文指控，轉角處明明劃有3個停車格，現場卻僅停了一輛小轎車與一輛休旅車，且兩車跨線佔用涵蓋了3個車位。原PO不滿眾人一位難求，怒批「全世界你們兩台車最聰明...

香港團客重返金門！首發16人團抵金 4天3夜深度玩透透

金門縣政府今年6月前往香港參加第40屆香港國際旅遊展積極行銷，今年首支香港旅遊團昨天抵達金門，16名旅客展開4天3夜深度之旅，透過「香港搭高鐵到廈門、再轉小三通到金門」的新玩法，不僅體驗跨區域旅遊，也象徵縣府拓展港澳市場跨出重要一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。