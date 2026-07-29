刷牙愈用力愈乾淨？牙醫師示警別再猛力左右橫刷 恐讓牙齦退縮

許多民眾常有「刷牙力道越大、清潔效果越好」的錯誤迷思。牙醫師楊大為日前在臉書粉專發文警告，若長期習慣用力左右來回刷牙，很容易磨損牙齦邊緣，進而造成牙齦逐漸退縮，引發牙根酸軟敏感等不適。他建議民眾改採「微橫刷」技巧，讓刷毛順利深入牙肉邊緣，才能在不傷牙肉的前提下有效清潔牙菌斑。

楊大為指出，不少人習慣把刷牙當作刷地板或刷牆壁，刷動幅度既廣且施力過猛。他說明，保護牙肉的核心原則在於「動作小、力道輕」，並非追求速度。正確的「微橫刷」做法，是將牙刷輕微斜貼於牙齒與牙肉交界之處，刷毛傾斜指向牙肉，隨後進行小範圍的左右原地震動，每一次僅針對大約兩顆牙齒的區域緩慢推進，節奏放慢才能細緻防護牙齦。

這篇分享文也引發網友討論，有民眾留言聯想到「其實這就是電動牙刷的原理，每秒數百次的小幅度震動配合上下擺動」。楊大為對此親自回應肯定，表示音波電動牙刷正是運用高頻率、微幅度的震動達到清潔功效，不過無論使用手動或電動牙刷，動作與力道皆應保持輕柔。

對於部分民眾擔心極軟刷毛是否會影響潔牙效果，楊大為直言「不會」，只要配合微橫刷的技術與充裕的潔牙時間，極軟刷毛依然能將牙菌斑徹底清除，且對於防範牙齦退縮具備更佳的保護效果。

除了刷牙手法，口腔清潔產品的挑選亦是一大關鍵。楊大為透露，臨床上常遇到每天使用漱口水卻依然深受口臭所苦的患者，問題大多出在產品成份。若長期頻繁使用含有酒精成分的漱口水，雖然能短暫抑菌，卻容易導致口腔內部極度乾燥；一旦唾液分泌不足，細菌反而更容易大量滋生，使得口臭狀況加劇，讓患者陷入不斷加量使用漱口水的惡性循環。

楊醫師建議，日常保養應優先挑選「低酒精、透明無色」的溫和漱口水，不僅不刺激口腔黏膜，也能降低牙齒表層染色的風險。在潔牙順序上，必須先完成刷牙與牙線清潔後再使用漱口水。