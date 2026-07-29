民眾自海外攜回瘦瘦針「假自用、真販售」 醫：冷鏈遭破壞恐療效全失

瘦瘦針減重亂象叢生，不少人跑至國外購買，因海外價格只要台灣三至四折，出現「假自用、真販售」非法亂象，為防堵亂象，食藥署持續與關務署合作強化邊境管制，研擬未來攜帶這類藥品入境，需主動向海關申報，否則全數被沒入，還需繳納高額裁罰。醫師指出，瘦瘦針需冷鏈運送，自行由不明來路購入藥品，恐導致減重失效。

食藥署副署長王德原日前提到，非法瘦瘦針的來源有旅客攜帶入境、網路郵包，除了自用外，部分不肖民眾以自用為由，帶回瘦瘦針於網路販售，為強化藥品流向管理，擬與關務署合作研議，將瘦瘦針列入入境申報管理範圍及邊境重點查核項目。

食藥署今天表示，透過多媒體看板、宣導單張及入境宣導影片等多元管道，於旅客入境前及通關時提醒遵守自用藥品攜帶數量限制，及不得轉售等相關規定，並持續與關務署合作強化邊境管制。

新光醫院肝膽胃腸科主治醫師朱光恩說，瘦瘦針為胰島素成分，需冷鏈保存，如民眾自海外購入瘦瘦針，運送回台過程中，未妥善冷藏導致冷鏈中斷，恐導致藥物變質、失效，建議民眾認明藥品來路，別自不明管道購買藥品。他曾遇到一位患者，自稱向朋友購得瘦瘦針使用，到用藥後「體重完全沒減輕」，研判是藥物已出問題，花冤枉錢買到不具療效藥品。

朱光恩說，冷鏈中斷未必會導致瘦瘦針立即致死或發生嚴重副作用，但很可能導致藥品失去藥效，且瘦瘦針副作用多元，有病人用藥後嚴重便秘，連續二周解不出大便，也有患者自行用藥後導致血糖過低，這類情況嚴重時恐導致休克，呼籲民眾別從非法途徑購入瘦瘦針，應由醫師開立，調整劑量並監測病人身體變化，才能將不良反應情況減至最低。