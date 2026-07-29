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未來1周雨勢趨緩高溫上看36度 白海豚今轉強颱、暴風半徑持續擴大

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未來1周雨勢趨緩高溫上看36度 「白海豚」今轉強颱、暴風半徑持續擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周降雨趨緩，高溫上看36度，但明、後2天午後西半部及東半部山區仍需留意局部雷陣雨。聯合報系資料照
未來1周降雨趨緩，高溫上看36度，但明、後2天午後西半部及東半部山區仍需留意局部雷陣雨。聯合報系資料照

白海豚颱風今天將升級為強烈颱風，暴風半徑也持續擴大，中央氣象署預報員李孟軒表示，白海豚預估下周往日本南海方向前進；未來1周降雨趨緩，高溫上看36度，但明、後2天午後西半部及東半部山區仍需留意局部雷陣雨。

李孟軒說，白海豚颱風目前位於台灣東方5000多公里海面，過去快速增強，已達中度颱風上限，並持續朝偏西北至西北西方向移動，預估下周往日本南方海面前進。

由於洋面環境有利發展，白海豚今天將增強為強烈颱風，暴風半徑也會持續擴大，未來一周仍將在海面活動，但後續移動方向仍有不確定性。

針對未來1周的天氣，李孟軒指出，受太平洋高壓影響，各地天氣穩定、高溫炎熱，但午後仍需留意局部雷陣雨。

明、後2天（30、31日）各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部雷陣雨，清晨中部以北沿海也有零星降雨；周六至下周二（8月1日至4日）持續受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴的好天氣，午後雷陣雨範圍則縮小至山區。

溫度部分，李孟軒表示，未來1周溫度變化不大，各地高溫約32至35度，桃園以北、中南部內陸高溫甚至上看36度。

氣象署 白海豚 颱風 高溫

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