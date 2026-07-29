瘦瘦針網路販售、比價資訊滿天飛！ 民團點名「這網站」籲主管機關稽查

全民瘋減重，「瘦瘦針」是現在最熱門的藥品，但用於減重必須自費，沒有健保給付，因藥費昂貴，讓有心人有利可圖，私自從國外帶回販售，是透過電商平台購買，甚至許多診所、比價網頁都在刊登販售資訊，遊走法律邊緣。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，數位時代下，許多「瘦瘦針」資訊在網路就可查詢，但該藥品為醫師處方藥，若自行使用充滿健康風險。

「瘦瘦針是現在最熱門的藥品，但網路上處處可見藥品、醫療廣告等，主管機關不查嗎？」滕西華說，民眾所使用的瘦瘦針其中一款藥品「猛健樂」，以關鍵字在網站搜尋，可以看到許多診所、比價網頁等，呈現猛健樂不同劑量、不同價格等資訊。其中「猛健樂森友會」網頁可以查詢全國各地診所、藥局販售的地點及價格，但該網頁很聰明，遊走在法律邊緣，灰色地帶，恐危及更多民眾健康。

滕西華指出，猛健樂用於減重有相關適應症，屬於醫師處方藥，依「藥事法」規定，非藥商不得為藥物廣告，且藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，違者可處20萬至500萬元罰鍰。另，「猛健樂森友會」網頁列出醫療機構也可能疑似違反「醫療法」相關醫療廣告罰則，依法可處5萬至25萬元罰鍰。

「如果主管機關說，必須有人檢舉，才願意稽查，現在我公開檢舉，主管機關要不要查？」滕西華說，該網頁遊走在灰色地帶，因為網頁上的醫療院所到底有沒有授權刊登這些訊息，假如說醫療院所是被動的，那就不能說這個醫療院所違法，但如果網頁資訊是從醫療院所擷取出來的，那該醫療院即構成違法。

「賠錢的生意沒有人做，殺頭的生意有人做。」滕西華指出，瘦瘦針售價昂貴，許多醫療院所願意冒險，以賺取更多暴利，如今主管機關不願意稽查，在數位時代下，網路違規情境愈來愈多，之所以「瘦瘦針」須透過醫師處方，因醫生會依民眾身體、身心等狀況，判斷用藥劑量，如果一下子瘦太快是不利健康的，但「瘦瘦針」販售如此氾濫，民眾健康又由誰會來把關。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，依「醫療法」規定，醫療院所刊登醫療廣告資訊，僅限於醫療院所名稱、地址、 電話及醫師名字及科別，「瘦瘦針」價格應不在許可範圍，而相關比價網頁需釐清是醫療用所自行刊出或網友整理，此案將會轉由地方衛生局稽查，依網頁內容再行研判違法的情形。