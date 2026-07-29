吃辣提升代謝能減肥？中醫師揭這群人利大於弊 症狀恐加劇

「吃辣可以促進流汗與新陳代謝，那是不是代表多吃辣就能瘦身？」這是無數民眾在控管體重時常見的迷思。針對這項飲食觀念，減重專科中醫師黃聖雅在臉書粉專上特別澄清說明，指出並非所有體質都適合透過辛辣飲食來輔助減重，倘若忽視個體身體特徵而盲目過量攝取，不僅無法達到理想身材，反而可能對腸胃健康造成嚴重傷害。

黃聖雅醫師從傳統中醫的角度分析，辣椒在味性上歸類為「辛味」，屬於溫熱性質的食材，具備行氣、活血、排汗、促進血液循環以及開胃等功效。對於體質偏向「寒濕」的民眾而言，適度補充辛辣食物確實能帶來溫暖感並改善代謝效率，特徵包括：手腳經常發冷、日常容易感到疲倦乏力、食慾不振，以及體態容易出現水腫感。

相對地，若是本身屬於「燥熱」體質的人，盲目吃辣則會適得其反。這類族群往往會有口乾舌燥、皮膚容易冒痘、便祕、頻繁嘴破或喉嚨發炎等現象。過度攝取辣味不僅會加劇這些火氣大症狀，更會大幅增加消化系統的負擔。

除了體質差異，黃聖雅醫師也觀察到部分民眾對辣度的接受度越來越高，她點出，因為長期習慣重口味飲食，導致舌頭與鼻腔的味覺及嗅覺敏感度漸進式退化，必須仰賴更強烈的味道才能滿足食慾。這種飲食習慣很容易讓人攝取過多熱量，反而成為體重管理上的巨大障礙。

此外，辛辣刺激物對於消化道本身就是一項嚴峻挑戰。黃聖雅醫師示警，過度攝取辛辣食物，極易引發胃食道逆流、胃潰瘍或腸胃發炎等不適症狀。尤其是原本就患有胃部疾病或腸道敏感的民眾，更應該嚴格控制辛辣食材的進食頻率與份量。

黃聖雅醫師最後總結，雖然辣椒能帶來短暫的體溫上升與發汗體驗，但減肥依然建立在合理的熱量控制、均衡的營養調配以及規律的生活型態之上，絕不可能單憑吃辣就實現瘦身目標。