交車前夕遇強震 交長捐一個月薪、高鐵捐2千萬日幣賑災

彰化基督教兒童醫院地下停車場近日引發停車爭議。有民眾在臉書社團「彰化人大小事」發文指控，轉角處明明劃有3個停車格，現場卻僅停了一輛小轎車與一輛休旅車，且兩車跨線佔用涵蓋了3個車位。原PO不滿眾人一位難求，怒批「全世界你們兩台車最聰明...

2026-07-29 16:35