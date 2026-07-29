聽新聞
0:00 / 0:00
交車前夕遇強震 交長捐一個月薪、高鐵捐2千萬日幣賑災
熊本強震傳出災情，交通部長陳世凱拋磚引玉，捐出一個月薪水投入救災，台鐵公司也宣布捐出2000萬日幣賑災，立院交通委員會委員們同樣慷慨解囊，希望幫助日本度過天災。
台灣高鐵向日本採購新世代列車，首輛新車明天將在日本九州的山口縣出廠，交通部長、台灣高鐵及立法院交通委員會昨天搶先飛日，就遇上強震。今晚眾人出席和車廠日立公司的感謝晚會，當場向日方表示慰問。
陳世凱表示，震災發生後，台灣航空界立刻宣布願意協助運送救災物資，自己也將拋磚引玉，捐出1個月薪水，投入救災。
台灣駐日代表李逸洋也宣布，將捐出日幣250萬元（約新台幣50萬元），交通委員會委員們包含林俊憲、李昆澤、邱志偉、許智傑以及徐富癸也慷慨解囊，一起幫助日本。
高鐵公司董事長史哲宣布跟進，台灣高鐵將捐出2000萬日幣（約新台幣400萬元），協助災後重建，幫助熊本居民早日恢復正常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。