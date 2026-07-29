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熊本7.1強震預兆？日網瘋傳「怪異地震雲」萬人朝聖 氣象專家全說了

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交車前夕遇強震 交長捐一個月薪、高鐵捐2千萬日幣賑災

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵與日立公司今（29日）晚在九州福岡市舉辦感謝晚會，包括台灣駐日本代表李逸洋大使、日立軌道事業Marino執行長、JR東海金子會長以及多位台灣立法委員與會。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵與日立公司今（29日）晚在九州福岡市舉辦感謝晚會，包括台灣駐日本代表李逸洋大使、日立軌道事業Marino執行長、JR東海金子會長以及多位台灣立法委員與會。圖／台灣高鐵提供

熊本強震傳出災情，交通部長陳世凱拋磚引玉，捐出一個月薪水投入救災，台鐵公司也宣布捐出2000萬日幣賑災，立院交通委員會委員們同樣慷慨解囊，希望幫助日本度過天災。

台灣高鐵向日本採購新世代列車，首輛新車明天將在日本九州的山口縣出廠，交通部長、台灣高鐵及立法院交通委員會昨天搶先飛日，就遇上強震。今晚眾人出席和車廠日立公司的感謝晚會，當場向日方表示慰問。

陳世凱表示，震災發生後，台灣航空界立刻宣布願意協助運送救災物資，自己也將拋磚引玉，捐出1個月薪水，投入救災。

台灣駐日代表李逸洋也宣布，將捐出日幣250萬元（約新台幣50萬元），交通委員會委員們包含林俊憲、李昆澤、邱志偉、許智傑以及徐富癸也慷慨解囊，一起幫助日本。

高鐵公司董事長史哲宣布跟進，台灣高鐵將捐出2000萬日幣（約新台幣400萬元），協助災後重建，幫助熊本居民早日恢復正常生活。

高鐵 強震 月薪

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