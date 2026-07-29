機場消防員加給調高「每月最多領9700元、增幅274.5％」 8月1日實施

機場為國家重要機處設施，為反映機場消防人員勤務的專業性與危險繁重現況，行政院參酌其他消防人力危險加給標準後，核定調高危險職務加給。交通部民航局表示，所屬16處機場將為分2級，第一級每月支領9700元，第二級每月支領7760元，並於自8月1日起生效。

民航局指出，全台機場均為國家重要基礎設施，必須依據國際民航組織（ICAO）標準，配置專責機場消防人力，除負責傳統火災搶救外，也應對日益複雜的多元災害，乃至恐怖攻擊等，特別是航機在空中有任何異常情況，消防員就必須全程待命，以確保營運與飛航安全。

近年隨著航空業強勢復甦，民航局各航空站航班架次持續攀升，使得消防人員的出勤量與工作負荷大幅增加，更顯示機場消防人員職務的繁重與危險性。

為合理反映第一線機場消防人員勤務繁重現況，行政院參酌其他消防人力危險加給標準，核定機場消防人員危險職務加給，並自8月1日起生效。

據了解，民航局所屬的16處機場消防人員危險加給為2590元，民航局指出，8月1起，全台除桃園國際機場以外的16處機場，危險職務加給將分為2級。

松山、高雄、台中、澎湖、金門與台東等6處機場為第一級，每月支領9700元，等於增加7110元，增幅274.5％；其他機場為第二級，每月支領7760元，每月加給成長5170元，增幅199.6％。

交通部民用航空局企功理事長吳子豪說，機場消防危險加給已經超過15年未曾調整，感謝行政院、交通部與民航局長官的支持。