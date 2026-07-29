台中知名皮膚科醫師診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台中大甲福來診所院長、知名皮膚科醫師陳世倫傳出辭世，享年47歲；診所昨天臉書公告，「陳世倫醫師因故辭世」，診所將依法辦理永久歇業。據了解，陳世倫昨天在診所突然昏倒，急救不治，消息傳出後，親友和患者震驚不捨。

福來診所臉書公告指出，診所懷著無比沈痛的心情公告，負責醫師暨主治醫師陳世倫醫師，因故辭世，感謝他長年致力於皮膚專科及醫學美容醫療服務，經家屬審慎評估，並尊重醫師生前心願及整體考量後，診所將依法辦理永久歇業，目前家屬正專心處理治喪事宜。

陳世倫是知名皮膚科及醫學美容領域專業醫師，曾任大甲李綜合醫院皮膚科主任，後來在大甲開業，成立福來診所附設醫美中心，獲得患者肯定；他昨天離世，許多患者看到診所臉書公告後很震驚，一名患者說上周才去看診，不捨這位好醫師；大甲一名醫師也在臉書留言感嘆，大甲失去一名好醫師。