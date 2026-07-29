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第56屆全國技能競賽今開幕 千名好手一較高下

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第56屆全國技能競賽今於台北南港展覽館舉行開幕典禮。記者葉冠妤/攝影
第56屆全國技能競賽今於台北南港展覽館舉行開幕典禮。記者葉冠妤/攝影

第56屆全國技能競賽今於台北南港展覽館舉行開幕典禮，青年組55個職類、青少年組13個職類，1070位好手將於明天起一連三天一較高下。

今年的全國技能競賽以「挑戰！技霸魂」為主題。勞動部洪申翰致詞時表示，對選手而言，全國技能競賽是非常重要的比賽，對勞動部來說，更在意的是比賽結束後，選手們接下來的路怎麼走。他確信，技能人才需要的，不只是一次的競賽，也不只是一次的全國賽，而是一條完整的人才培育道路。因此勞動部要努力的，是從技能培訓、分區競賽、全國賽、國手選拔，到升學、就業、進入產業，每一段路都能接得更完整，讓大家在競賽累積的實力，也能在職場上獲得肯定。

行政院長副院長鄭麗君致詞也說，技能競賽的重要性，不只是賽事規模，更重視的是在舞台上看見各職類的年輕人，帶著專業、夢想跟勇氣，在這裡突破自我、探索未來。當年輕人有舞台，國家就有新未來，當技能被看見，台灣產業就會繼續向前行。

鄭麗君說，面對全球進入AI科技時代，她相信決定科技用途的始終是人與社會，AI無法取代人的創意、感受、經驗與責任感，台灣目標是成為AI科技的國家，善用科技創造社會福祉，而在這之中，人才是一切的核心，因此，政府將持續透過高等教育深耕計畫來支持技職教育，給大家更好的資源跟環境。

全國技能競賽 勞動部 洪申翰

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