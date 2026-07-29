熊本強震台灣跨海傳愛！三超商、全支付啟動募款專區 點數也能變捐款

日本熊本縣7月28日遭遇規模7.1強震襲擊，造成嚴重災情，台灣社會各界也立刻動起來，展現跨國界的溫暖援助。超商與電子支付業者迅速響應，共同攜手基督教芥菜種會啟動「日本熊本7.1強震救援」募款專案，號召全民伸出援手。只要透過簡單的捐款步驟，就能將來自台灣的愛心送往災區，協助受災家庭重建家園、度過艱困的災後挑戰。基督教芥菜種會亦第一時間結合長期合作夥伴AAR Japan啟動救援，將善款投入災區最迫切的需要。

7-ELEVEN的「把愛找回來」公益募款平台即刻啟動緊急募款專案。自即日起至8月31日23點59分止，民眾可透過全台門市的ibon便利生活站，或使用OPENPOINT APP進行線上捐款。募得款項將全數投入救災及災民家園重建工作。

全家便利商店則透過「全家愛心大平台」展開緊急募款，即日起至8月31日，民眾能透過全家APP會員捐款或是至全台店舖操作FamiPort機台響應。此次專案募得之款項將統籌投入災區第一階段救援，專款專用於緊急生活物資發放、避難安置、弱勢家庭生活支持與兒童關懷等工作，期盼藉由便利的平台將溫暖送往災區。

萊爾富同樣積極協助災民度過難關，即日起至8月31日止，全台1,800家門市皆開放Life-ET機台進行愛心捐款。民眾只需透過機台操作列印繳費單並至櫃台完成繳費，每一筆善款都會投入日本熊本震災救援，協助提供緊急民生物資、避難安置、熱食供應及心理關懷等服務，以實際行動支持災後重建工作。

除了超商，全支付也特別設立「捐款專區」全力投入強震救援行動，用戶只需開啟全支付App或PX Pay App的「錢包專區」，即可快速選擇救援專案傳遞愛心。單筆捐款最低100元，民眾可直接使用「全點」或是國泰世華小樹點（信用卡）進行100%捐款折抵。若持有全聯福利點，也能以10福利點換1全點來靈活運用，讓平日累積的點數化為援助日本災民的實質力量。

全支付「捐款專區」上線，點數可100%折抵，攜手芥菜種會響應日本強震救援圖／全支付提供

跨越國界送暖，萊爾富攜手基督教芥菜種會「日本熊本震災救援」守護受災家庭。圖／萊爾富提供