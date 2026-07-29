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季連成視察馬太鞍溪第二道防線 強調2億立方土石威脅仍在

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
行政院政務委員季連成（右一）今天到花蓮視察馬太鞍溪左（北）岸第二道防線工程，目前第二道防線土堤已完成，可作為永久堤防外的重要防護屏障，未來還將持續推動相關防洪設施與土地規畫。記者王思慧／攝影
行政院政務委員季連成（右一）今天到花蓮視察馬太鞍溪左（北）岸第二道防線工程，目前第二道防線土堤已完成，可作為永久堤防外的重要防護屏障，未來還將持續推動相關防洪設施與土地規畫。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪去年災後復建工程持續推進，行政院政務委員季連成今天前往視察左（北）岸第二道防線工程。他表示，目前第二道防線土堤已完成，可作為永久堤防外的重要防護屏障，未來還將持續推動相關防洪設施與土地規畫，提升整體防災能力。

季連成指出，目前現場所見的永久堤防為第一道防線，而後方黃色土堤則是已完成的第二道防線，未來周邊農地將陸續辦理徵收，規畫作為土石堆置及防洪使用空間；由於馬太鞍溪上游仍有約2億立方公尺土石，每逢豪雨或颱風便可能持續沖刷下移，導致河床淤積，因此河道疏濬工作勢必長期進行。

他表示，去年馬太鞍溪災害發生後至年底、今年初期間，已清疏約2000萬噸土石，目前堆置於現場區域，未來除逐步去化及標售，提升土石再利用價值外，隨著上游土石持續下移，後續疏濬產出的土石也將持續運用於相關整治工程。

季連成說，從長遠角度來看，未來待土石逐步填平後，可朝綠化方向規畫利用，若土壤條件適合，也不排除發展農業用途，例如種植西瓜等作物，讓土地兼具防災與經濟效益。

針對防洪設施進度，季連成表示，目前第二道防線已建置完成，雖為土石構築的土堤，但具備相當防護功能。當第一道永久堤防遭遇溢流情況時，第二道防線仍可有效阻擋洪水，降低災害風險。

他指出，另一段堤防工程目前仍在推動中，相關土地協調作業持續進行，現階段已完成的防線可與萬里溪堤防系統銜接，並透過開口堤設計引導水流排放，進一步強化區域排洪能力。

季連成表示，此行除了解工程進度外，也特別慰勞經年投入復建與防災工作的第九河川分署同仁，感謝第一線人員持續守護地方安全，盼各項工程如期推動，提升馬太鞍溪流域整體防洪韌性。

另外，季連成特別到農業部林業及自然保育署花蓮分署，代表行政院長慰問1年多來投入馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖監測與應變的第一線同仁，並致贈水果表達關懷。花蓮分署及第一線萬榮工作站人員，見到曾於堰塞湖災害應變中心成立期間擔任指揮官的「季總」探視，皆感到非常開心與振奮，對於溫暖慰勞表達感謝。

行政院政務委員季連成今天到花蓮視察馬太鞍溪左（北）岸第二道防線工程，目前第二道防線土堤已完成，可作為永久堤防外的重要防護屏障，未來還將持續推動相關防洪設施與土地規畫。記者王思慧／攝影
行政院政務委員季連成今天到花蓮視察馬太鞍溪左（北）岸第二道防線工程，目前第二道防線土堤已完成，可作為永久堤防外的重要防護屏障，未來還將持續推動相關防洪設施與土地規畫。記者王思慧／攝影

季連成特別到農業部林業及自然保育署花蓮分署，代表行政院長慰問1年多來投入馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖監測與應變的第一線同仁。圖／林保署花蓮分署提供
季連成特別到農業部林業及自然保育署花蓮分署，代表行政院長慰問1年多來投入馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖監測與應變的第一線同仁。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 馬太鞍溪 災後 季連成

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