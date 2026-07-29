影／「全台最難訂位Buffet」疑爆食物中毒 先通知再稽查？高雄衛生局澄清

有「全台最難訂位Buffet」的高雄漢神百貨「島語」自助餐疑爆發食物中毒，網友在社群平台爆料，同行近10人用餐後，出現發燒、上吐下瀉等症狀，衛生局針對生魚片、鮪魚握壽司及砧板刀具、碗盤夾具等環境檢體採樣送驗，初步掌握22日及24日共3人就醫，今天再度前往餐廳無預警稽查，將擴大抽驗可疑食材，釐清事件原因。

漢來集團回應，當天餐廳客滿，有散客、也有聚餐團體，該聚餐團體共30多人用餐，其中僅一區約10人反映身體不適，通報後，25日已配合衛生局完成食材、砧板及器皿等檢驗，均符合衛生標準；受影響消費者其中4人就醫、5人服用腸胃藥，已主動致電慰問，並負擔醫療費用，未來將加嚴餐廳衛生標準。

一名網友在Threads發文表示，24日到知名自助餐廳用餐，將近有10人陸續發高燒、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，向衛生局通報，卻遲未回覆，也質疑稽查前曾先通知業者。

衛生局澄清，被檢舉餐廳並非24小時營業，非營業時段進場稽查，必須聯繫負責人到場開門配合，目的在於進入營業場所執行稽查，並非事先告知稽查內容，25日及29日兩度稽查均採無預警方式辦理，絕無事先通知業者準備或規避查核。

衛生局表示，24日共接獲醫院通報3人疑似食品中毒，2人在22日晚間、另1人在24日中午皆至同一餐廳用餐後，出現腸胃道不適症狀，均未住院，目前症狀已改善。

其中，一家4口22日晚間6時許至餐廳用餐，食用生魚片、鮪魚握壽司及飲料等，2人陸續出現發燒、嘔吐及腹瀉等不適症狀。

衛生局疫調發現，患者共同食用餐點包括生魚片、鮪魚握壽司及飲料等餐點，但目前尚無食餘可供檢驗，已針對餐廳環境及食品採樣，包括砧板刀具、雙手套、碗盤夾具、工作檯面、飲料機按鈕等環境檢體，以及生魚片、鮪魚握壽司等食品檢體送驗，後續將依檢驗結果研判是否與食品中毒事件有關。

稽查部分，衛生局發現業者有分裝調味品未標示有效日期、未留存員工教育訓練紀錄兩項食品良好衛生規範GHP缺失，已要求7月28日前完成改善，並同步展開流行病學調查、食品抽驗及GHP缺失改善追蹤，同時通報疾病管制單位評估人體檢體採檢。

不過，衛生局昨再接獲2件1999市民陳情案，稱24日晚間及25日中午在該自助餐廳用餐後，出現腸胃道症狀，但陳情人尚未提供發病情形、就醫紀錄及相關調查資料，仍待進一步查證。

衛生局今天再次前往業者營業場所執行無預警稽查，並擴大抽驗可疑食材，將盡速釐清事件原因。

衛生局強調，目前已依食品中毒標準作業程序進行流行病學調查、環境稽查及檢體採驗，檢驗及調查結果尚未出爐，另也不預設事件原因，也不對個別業者是否涉有責任作任何推論，呼籲民眾勿散布未經查證訊息，以免影響後續調查。