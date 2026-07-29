環境部推災害廢棄物指引 促地方盤點暫置區

環境部表示，為因應災害後廢棄物處理，除了擬訂指引加強標準作業流程外，也請地方盤點合適的暫置區；此外，將推動「種子教師」培育人才，協助第一線防災及通報。

環境部今天舉辦「金鏟子揭幕儀式」。環境部長彭啓明於致詞時特別感念去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情中，50萬人次「鏟子超人」志工與國軍手持鐵鏟挖出生路的團結精神與愛台灣的心情，令人非常感動。

彭啓明指出，日本對於災害廢棄物處理，最初就會分類；然而台灣過往是到最後才全部交給清潔隊員，讓清潔隊員壓力很大；透過這個金鏟子，是為了讓大家隨時記住，希望災害廢棄物從過去的末端管理，能夠走到事前預防。

環境部次長沈志修補充，去年馬太鞍溪堰塞湖潰堤重創下游光復鄉等地區，也讓環境部重新檢討重大災害發生時的廢棄物標準作業流程。

沈志修指出，為強化台灣防救災，環境部前往日本學習關於廢棄物暫置的觀念，並擬訂及發布「災害廢棄物管理指引」及「災害廢棄物暫置場防災安全指引」，供各地方政府參考，並盤點轄內可設置為暫置區的地點，並進行粗、細分類。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥接受媒體聯訪時表示，日本與台灣在亞洲防災應變體系上皆屬前段班，特別是防災暫置場的預先規劃為必要之舉。

劉瑞祥補充，目前災害廢棄物暫置場各縣市仍在盤點中，以環境部的立場當然是希望盤點「愈快愈好」，甚至每一個區或者每一個鄉鎮都要有好幾個。但他強調，這個工作是慢慢溝通、慢慢建立。

劉瑞祥坦言，民眾聽到暫置場會以為就是垃圾場，有不同的意見，所以要加強溝通，但暫置場的設置是為了將來長久的、永續的環境；如日本這次的災害，相信也是一定要啟動暫置場再做處理。

根據指引，暫置場設置地點限制必須距離學校、社區、醫院、飲用水源保護區至少300公尺；設置需鋪設鋼筋混凝土底層或不透水鋪面，避免污染土壤及地下水。

另外，劉瑞祥提到，將推動「種子教師」培育第一線清理人才，首波培訓對象為各地方縣市環保局的災害防救、廢棄物等相關業務的科長及人員，另外還有以第一線的清潔隊隊長及副隊長為主，後續會逐步擴充到鄰長或里長。主要須了解防救災所需資源，及協助通報等。