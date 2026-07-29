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苗栗海洋觀光季首場活動 放流1萬尾午仔魚苗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上午魚苗放流活動，新埔國小師生合力將1萬尾四絲馬鮁放回大海。圖／苗栗縣政府提供
上午魚苗放流活動，新埔國小師生合力將1萬尾四絲馬鮁放回大海。圖／苗栗縣政府提供

2026苗栗海洋觀光季系列活動，今日在通霄新埔漁港舉行魚苗放流，副縣長邱俐俐與新埔國小師生聯手小心翼翼的將一桶一桶的魚苗放入大海，復育魚類生態共同守護海洋，藉以培養下一代珍惜自然、尊重生命的心，實踐愛護海洋的行動。

苗栗縣政府長期推動海線地區觀光活絡與永續經營，今年海洋觀光季首場活動以魚苗放流揭開序幕，上午由副縣長邱俐俐領軍捲起褲腳，與新埔國小師生合力將1萬尾四絲馬鮁（俗稱午仔魚）放回大海，希望孩子們透過親手把魚苗放回大海舉動體驗生命的成長，也學習珍惜自然、尊重生命，理解海洋需要大家共同守護。　

邱俐俐表示，海洋養育了許多家庭，也孕育了苗栗珍貴的漁業文化，縣府持續結合漁會、學校及地方社區推動海洋保育，而魚苗放流不只是海洋資源復育，更是一堂最生動的海洋教育課，希望透過放流、生態教育及海洋觀光，讓保育理念從校園扎根、從生活做起，讓永續不只是口號，而是每個人都能參與的日常行動。

縣府農業處說明，2026苗栗海洋觀光季系列活動將於8月1日在通霄海水浴場舉辦「搖滾之夜」大型晚會，邀請知名歌星宇宙人、翁立友、艾薇、張若凡、麗小花、Ray黃霆睿及女團LUVSSI等人氣卡司接力演出，現場將有通霄沙雕藝術展區、在地農漁特產品嚐、互動宣導攤位、紀念品發送及趣味有獎徵答等精彩內容。

苗栗 觀光 海洋

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