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香港團客重返金門！首發16人團抵金 4天3夜深度玩透透

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年首支香港旅遊團昨天抵達金門，16名旅客展開4天3夜深度之旅，這種「動車＋小三 通」的串聯模式，打造出「一程多站」 的彈性旅遊體驗，縣府觀光處特別派員到場迎接，拉起歡迎布條，讓團員一下船就感受到金門熱情的人情味。圖／金門縣觀光處提供
今年首支香港旅遊團昨天抵達金門，16名旅客展開4天3夜深度之旅，這種「動車＋小三 通」的串聯模式，打造出「一程多站」 的彈性旅遊體驗，縣府觀光處特別派員到場迎接，拉起歡迎布條，讓團員一下船就感受到金門熱情的人情味。圖／金門縣觀光處提供

金門縣政府今年6月前往香港參加第40屆香港國際旅遊展積極行銷，今年首支香港旅遊團昨天抵達金門，16名旅客展開4天3夜深度之旅，透過「香港搭高鐵到廈門、再轉小三通到金門」的新玩法，不僅體驗跨區域旅遊，也象徵縣府拓展港澳市場跨出重要一步。

這支香港旅遊團由金門淘寶旅行社接待，旅客從香港搭乘高鐵直達廈門，再轉乘小三通客輪抵達水頭碼頭。縣府觀光處特別派員到場迎接，拉起歡迎布條，讓團員一下船就感受到金門熱情的人情味。

縣府表示，這次香港團成行，與近年持續深耕港澳市場有關，自2025年起，縣府陸續赴香港參展、舉辦旅遊業者媒合會、邀請旅行業者踩線考察及加強宣傳，希望提升金門在港澳市場的能見度，並建立穩定的送客機制。

觀光處指出，隨著交通愈來愈便利，香港旅客現在只要搭乘高鐵前往廈門，再銜接小三通即可快速抵達金門，相較以往更加省時、省錢，也能串聯廈門與金門形成「一程多站」旅遊行程，增加旅遊彈性，成為吸引港澳旅客的重要優勢。

縣長陳福海推動多元國際攬客政策，除港澳市場外，縣府近年也積極布局東北亞及東南亞市場，包括韓國、馬來西亞、新加坡等地，並鼓勵旅行業者開拓國際包機。今年已完成越南芽莊、汶萊等包機，下半年還有韓國、馬來西亞等航線持續規畫中，希望擴大海外客源。

觀光處表示，港澳市場兼具自由行與團體旅遊潛力，未來將持續結合小三通與高鐵交通優勢，攜手港澳旅遊業者推出更多元的遊程及優惠方案，吸引更多港澳旅客走進金門，體驗戰地文化、閩南聚落、美食與慢活旅遊魅力。

今年首支香港旅遊團昨天抵達金門，16名旅客展開4天3夜深度之旅，透過「香港搭高鐵到廈門、再轉小三通到金門」的新玩法，不僅體驗跨區域旅遊，也象徵縣府拓展港澳市場跨出重要一步。圖／金門縣觀光處提供
今年首支香港旅遊團昨天抵達金門，16名旅客展開4天3夜深度之旅，透過「香港搭高鐵到廈門、再轉小三通到金門」的新玩法，不僅體驗跨區域旅遊，也象徵縣府拓展港澳市場跨出重要一步。圖／金門縣觀光處提供

香港 金門 小三通

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