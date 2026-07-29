瘦瘦針不良反應累計48件 食藥署要求提供急性腎損傷、脫水等用藥警語

民眾常使用瘦瘦針減重，卻頻繁傳出不良反應，衛福部食藥署近期公告將Semaglutide、Tirzepatide二種腸泌素（GLP-1）相關成分藥品風險評估及管控計畫，除要求藥商定期舉辦醫療人員教育訓練、掌握藥品出貨數量，也要求依食藥署格式訂出「病人用藥安全指引」，提醒民眾用藥後恐出現過敏反應、嚴重腸胃疾病、急性腎損傷、急性膽囊疾病等風險。

食藥署統計，截至115年7月16日，有關GLP-1受體促效劑類藥品用於體重控制之不良反應通報件數共計48件，通報症狀包含腸胃疾病（含腹痛、腸阻塞、胰臟炎）、急性腎損傷、低血糖、嗜睡、神經疾病（含癲癇、暈眩、喪失意識、暈厥）、抑鬱、視力模糊、疑似眼中風、進食障礙、噁心、嘔吐、注射部位不適（發紅、過敏、搔癢）等，目前尚未偵測到新增風險。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，目前核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品，包含3種成分，共計36張許可證，分別是tirzepatide共18張、semaglutide共17張及liraglutide共1張，因近年semaglutide及tirzepatide二項成分藥品，於體重控制之使用量快速增加，為合理使用及保障民眾用藥安全，衛福部就該二項成分藥品，要求許可證持有商執行「風險評估及管控計畫（RMP）」。

劉佳萍說，本次公告之藥品風險評估及管控計畫，包含提供病人用藥安全指引（Medication Guide）、醫療人員風險溝通計畫（Communication Plan），如發送致醫師函及致藥師函、於公司官網設置風險評估及管控計畫專區網頁，以及藥商內部藥品不良反應監測與人員教育訓練，以強化各面向之安全性資訊宣導及執行。

食藥署公告「病人用藥安全指引」，列出不良反應包括過敏反應、嚴重胃腸疾病、脫水、急性腎損傷、急性膽囊疾病、急性胰臟炎、糖尿病人低血糖及視網膜病變、甲狀腺C細胞腫瘤風險等，並說明這2種成分經動物試驗證實有生殖毒性，使用tirzepatide且正在服用口服避孕藥、或於用藥期間懷孕或試圖懷孕，使用semaglutide成分藥品期間懷孕或試圖懷孕，應與醫師聯絡。

劉佳萍指出，病人用藥安全指引係為針對本計畫之目的所擬定的指引文書，並以容易理解之文句撰寫，由醫療機構之醫療人員於診治或調劑時直接交付給病人，或放置於醫療機構之定點供病人索取；而醫師及藥師之教育訓練，主要應包含致醫師函、致藥師函中所載注意事項，以及使用本品之潛在風險包含等內容。