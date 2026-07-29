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魔幻時光特展登場 重現與歐洲同步之電影發跡史

中央社／ 台北29日電

台北市立文獻館今天表示，1895年盧米埃兄弟為歐洲點亮電影史的第一束光，同年台灣因進入日治而導入電影娛樂，即日起至樹心會館看「魔幻時光特展」，親臨電影在地化發跡史。

一切從零到一最難，也最繽紛燦爛、引人入勝；台北市立文獻館今天舉辦「魔幻時光：日治時期台灣電影娛樂文化展」開幕記者會，宣布即日起至10月25日在西本願寺廣場樹心會館展出。

計有逾150件文物，以「光影初萌」、「造夢者群像」、「台北電影館的華麗競爭」及「稻埕裡的映畫夢」、「台灣文化協會的膠卷革命」及「本事（電影節目單）」6大展區呈現。

記者會開場，先是2名音樂人演奏當年台灣第一首流行樂，也是電影片曲的「桃花泣血記」，接著由收藏家林良哲以手搖式百歲留聲機，從蟲膠唱片的軌跡裡流瀉出歌手純純演唱的原版復古歌聲，瞬間讓所有人置身當年與歐洲同步開啟電影娛樂的在地化發跡史現場。

台北市立文獻館館長蘇鈺娟說，1895年盧米埃兄弟為歐洲點亮了電影史的第一束光，同年台灣因進入日治時期，隨著當年國力強盛的日本推進現代化，象徵摩登世界之窗的電影也導入台灣，首批影院為座落在北市萬華區的「芳乃亭」、「世界館」，由日本人經營。

她說，1920年代於大稻埕誕生的「永樂座」，則是台灣人開設運營，當時是無聲的黑白默片，伴隨著「辯士」此一關鍵角色，他們不僅是翻譯，更以多變嗓音為影像注入靈魂，成為票房關鍵，而「永樂座」及傳奇辯士詹天馬，總能帶來光影與流行宣傳曲交融的感官盛宴。

亮點展出物件是古董級的電影放映機，她說，來自大稻埕茶商陳天來、莊輝玉等人投資，於1935年10月5日開幕的「第一劇場」，劇場總經理吳錫洋並於1937年成立「第一映畫製作所」，隔年推出改編自同名流行歌曲的有聲電影「望春風」，成為台灣本土第一部且成功的有聲電影代表作，當年在永樂座放映時場場客滿。

文獻館補充，加上蔡培火等熱血文青組成「活動寫真（幾分鐘短片）隊」，全台巡迴放映、開講，更是讓電影娛樂成了最接地氣的流動課堂。

電影 歐洲 日治時期

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