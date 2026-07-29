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「你們最聰明」2車占3格車位！彰基兒醫停車場爆糾紛 過來人吐苦水曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
停車場示意照。圖／ingimage
停車場示意照。圖／ingimage

彰化基督教兒童醫院地下停車場近日引發停車爭議。有民眾在臉書社團「彰化人大小事」發文指控，轉角處明明劃有3個停車格，現場卻僅停了一輛小轎車與一輛休旅車，且兩車跨線佔用涵蓋了3個車位。原PO不滿眾人一位難求，怒批「全世界你們兩台車最聰明，大家找得要死，兩台佔三格」。未料貼文曝光後，許多曾停過該處的駕駛紛紛跳出來替車主喊冤，直呼該處寬度嚴重不足，若硬要停三台車「可能要從天窗爬出來」。

原PO貼出的照片中，該轉角區域後方牆面貼有中英文告示，註明「此處停車格較小，建議停放小型轎車，請車主停放時留意車身距離，勿妨礙駕駛人上下車」。原PO對此感到質疑「後面有告示牌建議停小型車，問題小型車連停車也不會」，認為兩名車主的行為嚴重侵害其他民眾的停車權益。

起初貼文吸引部分網友跟著討伐，撻伐車主明知有三格還跨線停放極為自私，甚至留言嘲諷「這叫有駕照嗎」、「不會停車開什麼車，搭小黃吧」、「格子小不至於不能停，這是開車技術問題」、「駕照都是雞腿換的嗎」。亦有人主張縱使車位偏小，也不該直接橫跨占用他人空間，認為告示已寫得非常明確，不能停的車型硬要停還一次佔兩格，怎麼想都是車主的問題。

然而，不少停過該車位的車主直言，該區位處轉角又緊鄰牆壁，格位寬度嚴重不足，即便三輛車硬擠進去，車門也完全沒有打開的縫隙。過來人紛紛留言還原現場「這個位子我停過，沒辦法停3台，中間的車停下去，右邊白車就沒辦法開門了」、「停過的都知道，那邊真的只適合停兩台！停3台根本沒辦法開車門」，甚至開玩笑形容若要硬塞三台車「可能要從天窗爬出來」。

也有家長補充，該處屬於兒童醫院，前往就醫的民眾多半載有幼童與嬰兒安全座椅。若真如規定停滿三台車「還要從安全座椅抱小孩下車，有多少人做得到」，根本無法讓家長順利抱小孩下車。更有了解狀況的民眾透露，該處先前曾放置三角錐將三個狹小格位彈性隔成兩個空間「這個位置只能停2台，之前中間會放三角錐隔開」、「本來中間那一格會放三角錐，只是這次忘記放而已」，認為源頭在於場地車位尺寸規劃不當，並非單純是車主的技術問題。

眼看爭議在網路上持續發酵，遭指控的車主也親自回應澄清，表明自己正是照片中的車主之一。他先是以幽默口吻回應原PO「感謝你誇獎我是全世界最聰明的」，隨後詳細說明該區域車位狹小又緊貼牆面，實際狀況確實僅容得下兩輛車。

車主強調，除非「可以停3台，只適合開敞篷跑車用跳的出來才能出來」，否則這完全與停車技術無關，自己跨格停放是為了替鄰車保留基本的上下車空間，並直接向質疑的網友喊話「不信的話，你們去停3台車開車門看看」。車主出面說明後，不少網友轉而支持車主的做法，認同「停過的人才知道」、「這三格真的停不下3台」，並建議院方應通盤檢討該區劃設，直接將三格調整改設為兩格親子車位，才能徹底根除停車困擾。

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