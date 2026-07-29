日本有難台灣即援 紅十字會開設熊本地震捐款專區

日本熊本昨天發生規模7.1強震，中華民國紅十字會表示，日本有難，台灣即援，今天起開設「熊本地震捐款專區」，有意捐款的民眾在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。

日本熊本28日發生規模7.1強震，造成建築物倒塌、道路受損及部分地區停電、停水，許多居民被迫撤離避難，災區目前仍持續搜救及災後復原。

中華民國紅十字會今天透過文字向中央社記者說明，中華民國紅十字會與日本赤十字社長年攜手投入重大災害救援，彼此有難，從未缺席。熊本強震發生後，即持續與日本赤十字社保持密切聯繫，關注災情發展及救援需求。

中華民國紅十字會說，目前已完成救援物資及救災人力整備，只要日本赤十字社提出支援需求，即可立即啟動援助。同時正式展開募款，將再次集結台灣人民的愛心，透過日本赤十字社，第一時間送達熊本災區，陪伴受災民眾度過難關。

中華民國紅十字會指出，災難發生後，日本紅十字會第一時間啟動緊急應變機制，動員醫療隊、救援人員及志工投入災區，設立醫療站與避難所，提供緊急醫療、物資發放、心理支持及災民安置。然而，災區仍急需醫療資源、乾淨飲水、生活物資及災後復原支持。

中華民國紅十字會表示，日本有難，台灣即援。從台灣921地震、311東日本大震災、能登半島地震，到0403花蓮地震，一次次跨越國界的人道援助，都見證了兩國紅十字會攜手同行。這次熊本地震，台灣的愛，由中華民國紅十字會傳遞；日本的希望，由日本紅十字會接力。