北市抽驗飲冰品2手搖店兩度違規挨重罰 大龍峒紅茶屋也上榜

夏日是飲冰品的消費高峰，北市衛生局4月下旬起抽驗散裝飲冰品及配料，第2波包括36件冰品、14件食用冰塊、55件飲料、8件熟配料及18件配料共131件，其中18件不符合規定，大龍峒知名紅茶屋、路易莎、鶴茶樓都上榜，一沐日、七盞茶2分店今年已是第兩度違規挨重罰。

衛生局此次抽驗冰品、食用冰塊、飲料等105件飲冰品，以及8件熟配料。依類別檢驗食品中微生物衛生標準，包含沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌。

複抽結果17件產品不符規定，分別是一沐日公館羅斯福店的輕香烏龍綠（不含配料、含冰塊）、一沐日吉林南京店的油切蕎麥茶（含冰塊）、路易莎咖啡內湖家樂福店的錫蘭紅茶（含冰塊）、路易莎咖啡南京新生門市的英國百年茶莊紅茶冰沙。

還有漢來海港台北天母SOGO店的麥茶（無糖）、安達生活無糖烘焙旗艦店的牛奶霜淇淋、鮮芋仙松菸店的刨冰、Touch cafe自動販賣機的冰現萃紅茶、紅茶屋的紅茶（不含冰塊）。

以及大諾亞飲品萬芳店的莉莉絲紅茶（無糖去冰）、新永和豆漿的無糖冰豆漿、豆腐村三創店的綿密豆腐冰淇淋、鶴茶樓中山晴光店的鶴頂紅茶（去冰）、禪風茶樓的杏仁芝麻冰沙、七盞茶內湖江南店的七盞紅萃（含冰塊）、客美多咖啡南京建國店的漂浮哈密瓜蘇打（只有冰淇淋）、豆漿哥的豆漿不含冰塊。

衛生局表示，依違反食安法規定，處分不符規定的製造業者3萬元罰鍰；另「樂芳源有限公司（市招：一沐日吉林南京店）」及「茶金有限公司（市招：七盞茶內湖江南店）」2家業者為1年內第2次違規，依法加重處分6萬元。

另外，衛生局此次抽驗粉圓、椰果、仙草凍、豆花等18件配料，視產品性質檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑等，結果特好喝通化店的「原味晶球」產品檢出防腐劑己二烯酸，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，衛生局已要求業者下架不符規定產品不得販售，並移請產品來源轄管的新北市衛生局依權責辦理。

北市衛生局今公布散裝飲冰品及配料的抽驗結果，不符規定包含大龍峒知名紅茶屋。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今公布散裝飲冰品及配料的抽驗結果，一沐日吉林南京店今年已是第兩度違規。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今公布散裝飲冰品及配料的抽驗結果，不符規定包含路易莎。圖／北市衛生局提供