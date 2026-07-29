太魯閣號集電弓纏繞...電車線、懸臂組、吊掛線受損 今晚8時完成搶修

台鐵北埔=花蓮間218次集電弓纏繞電車線，導致北埔=花蓮間以西正線單線雙向行車，上下行列車皆延誤約20分鐘，台鐵緊急改派列車接駁218次旅客，同時全力搶修電車線設備，預估今晚8時完成搶修。

台鐵公司說明，今（29）日13時7分接獲通報，北埔=花蓮間（K78+287）處218次集電弓纏繞電車線，電車線200米故障、懸臂組4組、吊掛線20組均受損，北埔=花蓮間以西正線單線雙向行車，車上旅客13時26分由4026次辦理接駁。

針對後續作業，台鐵指出，接獲通報後，公司立即成立一級應變小組，東區成立應變分組，同時辦理旅客接駁，目前218次旅客轉搭4026次列車，並於今下午2時26分完成接駁；北埔=花蓮間單線雙向運轉，北迴線上下行列車延誤約10至20分鐘。

同時，台鐵公司也動員機務、電務單位及機具至現場搶修，目前正全力進行電車線設備搶修作業，預估今晚8時搶修完成。

退、換票及改乘部分，台鐵表示，旅客預定乘車班次因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起一年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。