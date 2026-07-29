快訊

中職／李珠珢大巨蛋遭男粉「戳背」嚇壞！ 網怒：汶汶事件還沒學乖？

三星Galaxy Z Fold8全系列定價曝光！8月14日開賣 完整價格1圖看透

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

聽新聞
0:00 / 0:00

不只瘦身！熟齡女性減重7公斤 美研究曝「1吃法」腦袋更靈活

遠見／ 文／廖綉玉
初步研究顯示，將每天的進食時間，集中在較短的時段內，且深夜不進食，可能有助於保護認知能力。 路透
初步研究顯示，將每天的進食時間，集中在較短的時段內，且深夜不進食，可能有助於保護認知能力。 路透

美國最新研究發現，中老年人若採行限時進食，將每日進食時間控制在九小時內，以及睡前四小時避免進食等，不僅有助於體重管理，還可協助提升記憶力、問題解決能力等認知表現，為大腦抗老帶來額外益處。

失智症是全球第七大死因，每年導致全球近200萬人死亡，但專家認為，近半數病例可透過改變生活方式，來預防或延緩。想幫助長輩預防大腦退化，除了挑選營養食材，吃飯時間也是關鍵。美國最新研究發現，只要長輩固定進食時間，正餐與點心時間限制在九小時內，並在睡前四小時內避免進食，可能有助於延緩老年人的認知能力下降。

根據在2026年美國營養學會（American Society for Nutrition）年會上發布的資料，美國紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）營養學教授夏普塞斯（Sue Shapses）進行一項小型的臨床試驗。她招募47名年齡介於50至79歲、過重或肥胖的女性，鼓勵她們在六個月內，每天減少攝取500大卡的熱量。其中，26名女性被要求將飲食時間壓縮在九小時內，這意味著她們通常得在上午10點到下午6點之間進食；其餘受試者則在約12小時內進食。

「限時進食」、睡前禁食，認知表現更出色

試驗結束時，兩組受試者的減重成效相當，平均減輕約七公斤（15磅）。然而，認知測試顯示，比起另一組受試者，那些在限定時間內進食的人，在空間規劃與問題解決測試中的表現更好，在記憶與學習測試中的錯誤率更低，而睡前四小時避免進食的老年人，在問題解決能力測試中表現更好。然而，在一些多工處理與反應速度測試中，兩組受試者的表現相同。

這項初步研究顯示，將每天的進食時間，集中在較短的時段內，且深夜不進食，可能有助於保護認知能力。夏普塞斯教授指出，單純減重有助於減緩高齡者的認知功能退化，但若能將進食時間控制在八至九小時內，並在睡前四小時停止進食，可能會帶來「額外的益處」。

改善血糖、發炎，效益可能不只減重

夏普塞斯教授表示，雖然這些改善效果「溫和」，但這項發現表明，限時飲食或許能提升人們處理日常任務時的記憶力，並減少在記憶力、注意力、問題解決能力的錯誤。研究人員計畫深入探究進食時間與飲食內容同樣重要的原因，其益處可能源於生理時鐘、新陳代謝、發炎反應之間複雜的交互作用。

未參與研究的英國倫敦國王學院（King's College London）營養學教授霍爾（Wendy Hall）指出，將用餐時間限制在較短的時間內可能對大腦有益：「限時飲食看起來、是維護超重中老年人認知健康的合理方法，不僅因為它可能有助於體重管理，還因為避免在深夜吃大餐可改善血糖控制、血管功能、發炎。」

延伸閱讀

（本文出自2026.07.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

失智症 營養 體重

相關新聞

太魯閣號集電弓纏繞電車線！北埔=花蓮受影響 台鐵改派列車接駁旅客

台鐵北埔=花蓮間今傳受到電力設備故障，影響自今下午1時7分起，北埔=花蓮間以西正線單線雙向行車，上下行列車皆有延誤，受影響車站包含北埔、花蓮，恢復時間仍在評估中。台鐵公司表示，因218次集電弓纏繞電車線導致，目前已辦理接駁並舉及搶修中。

高鐵明迎新世代列車「N700ST」 亮點、紀念商品搶先曝

台灣高鐵新購12組新世代列車「N700ST」，明天首輛新車將正式交付，預計8月15日將會運抵高雄港，啟動後續作業。高鐵也搶先曝光新車亮點，除了全車廂座椅都設有充電插座外，車廂馬桶也將全數換成免治馬桶，座椅更強調沉陷式包覆。同時現有的列車也將進行內裝調整，讓旅客體驗更升級。

健檢沒紅字卻心肌梗塞？醫揭「壞膽固醇」堆積太久也會堵塞血管

不少人每年定期健康檢查，看到報告沒有紅字便安心，卻仍有人突然心肌梗塞。國泰醫院心血管中心主治醫師黃世炘表示，健檢數值正常，不代表血管就沒有問題，檢查不能只看一次抽血結果，而是低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）長年累積對血管造成的傷害。

上半年出國首破千萬、觀光逆差636萬人次…千萬國際客目標 還需衝570萬人

交通部觀光署原以千萬來台國際旅客為目標卻不斷跳票，觀光署長陳玉秀去年底表示，今年達900萬沒問題，但行政院長卓榮泰日前向交通部喊話「務必達到千萬目標」。根據觀光署統計，今年上半年來台旅客429萬4589人次，較去年同期略增10萬人，但相較疫前減少168萬2670人次，而出國人次則首度破千萬大關，觀光逆差達636萬人次。

三星Galaxy Z Fold8全系列定價曝光、最貴漲8千！8/14開賣、完整價格1圖看透

三星 （Samsung）推出3款摺疊手機Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8及2款智慧手錶Galaxy Watch9和Galaxy Watch Ultra2，三星官方今日（7月29日）公布最新定價及預購方案，將在8月14日開賣，Galaxy Z Fold8 Ultra定價65,900元起、Galaxy Z Fold8為59,900元起、Galaxy Z Flip8為38,900元，比舊款最貴漲價3000至8000元。聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包帶你看Galaxy Z系列最新價格、與舊款差價、簡易規格及挑選指南，一次選好自己想要的摺疊機！

iPhone發燙有解？網曝1招秒降溫 揭密背後原理

許多蘋果（Apple）用戶都遇過iPhone發燙的問題。近日網路流傳只要在iPhone設定中開啟「減少透明度」選項，就能有效降低手機溫度，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。