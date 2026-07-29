不只瘦身！熟齡女性減重7公斤 美研究曝「1吃法」腦袋更靈活

美國最新研究發現，中老年人若採行限時進食，將每日進食時間控制在九小時內，以及睡前四小時避免進食等，不僅有助於體重管理，還可協助提升記憶力、問題解決能力等認知表現，為大腦抗老帶來額外益處。

失智症是全球第七大死因，每年導致全球近200萬人死亡，但專家認為，近半數病例可透過改變生活方式，來預防或延緩。想幫助長輩預防大腦退化，除了挑選營養食材，吃飯時間也是關鍵。美國最新研究發現，只要長輩固定進食時間，正餐與點心時間限制在九小時內，並在睡前四小時內避免進食，可能有助於延緩老年人的認知能力下降。

根據在2026年美國營養學會（American Society for Nutrition）年會上發布的資料，美國紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）營養學教授夏普塞斯（Sue Shapses）進行一項小型的臨床試驗。她招募47名年齡介於50至79歲、過重或肥胖的女性，鼓勵她們在六個月內，每天減少攝取500大卡的熱量。其中，26名女性被要求將飲食時間壓縮在九小時內，這意味著她們通常得在上午10點到下午6點之間進食；其餘受試者則在約12小時內進食。

「限時進食」、睡前禁食，認知表現更出色

試驗結束時，兩組受試者的減重成效相當，平均減輕約七公斤（15磅）。然而，認知測試顯示，比起另一組受試者，那些在限定時間內進食的人，在空間規劃與問題解決測試中的表現更好，在記憶與學習測試中的錯誤率更低，而睡前四小時避免進食的老年人，在問題解決能力測試中表現更好。然而，在一些多工處理與反應速度測試中，兩組受試者的表現相同。

這項初步研究顯示，將每天的進食時間，集中在較短的時段內，且深夜不進食，可能有助於保護認知能力。夏普塞斯教授指出，單純減重有助於減緩高齡者的認知功能退化，但若能將進食時間控制在八至九小時內，並在睡前四小時停止進食，可能會帶來「額外的益處」。

改善血糖、發炎，效益可能不只減重

夏普塞斯教授表示，雖然這些改善效果「溫和」，但這項發現表明，限時飲食或許能提升人們處理日常任務時的記憶力，並減少在記憶力、注意力、問題解決能力的錯誤。研究人員計畫深入探究進食時間與飲食內容同樣重要的原因，其益處可能源於生理時鐘、新陳代謝、發炎反應之間複雜的交互作用。

未參與研究的英國倫敦國王學院（King's College London）營養學教授霍爾（Wendy Hall）指出，將用餐時間限制在較短的時間內可能對大腦有益：「限時飲食看起來、是維護超重中老年人認知健康的合理方法，不僅因為它可能有助於體重管理，還因為避免在深夜吃大餐可改善血糖控制、血管功能、發炎。」

（本文出自2026.07.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）