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健檢沒紅字卻心肌梗塞？醫揭「壞膽固醇」堆積太久也會堵塞血管

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，降低LDL-C已成為預防科學，能將心血管風險降至最低。圖／123RF
醫師提醒，降低LDL-C已成為預防科學，能將心血管風險降至最低。圖／123RF

不少人每年定期健康檢查，看到報告沒有紅字便安心，卻仍有人突然心肌梗塞。國泰醫院心血管中心主治醫師黃世炘表示，健檢數值正常，不代表血管就沒有問題，檢查不能只看一次抽血結果，而是低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）長年累積對血管造成的傷害。

「我健檢都正常，為什麼血管還是塞住？」黃世炘分享，一名69歲男子平時不抽菸、每年規律健檢，報告也沒有紅字，卻因急性心肌梗塞緊急送醫。其實，造成動脈粥狀硬化的元兇正是俗稱「壞膽固醇」的LDL-C。當壞膽固醇進入血管內壁後，會引發慢性發炎，逐漸形成粥狀斑塊，斑塊破裂就可能形成血栓，引發心肌梗塞或腦中風。

黃世炘指出，許多人看到LDL-C低於130 mg/dL就以為安全，這只是一般參考值，並非每個人的理想目標。近年研究發現，血管是否阻塞除了與膽固醇濃度有關，更受到「暴露時間」影響。即使數值沒有超標，若長年處於偏高狀態，仍可能讓血管默默累積斑塊，提高心血管疾病風險。

最新發布的2026年美國心臟學會（AHA）血脂治療指引也強調，血脂管理已進入個人化時代，不再只依賴一次抽血數值，而是依個人10年甚至30年的心血管風險，訂定不同的LDL-C控制目標，同時建議納入冠狀動脈鈣化積分（CAC）、脂蛋白(a)〔Lp(a)〕等指標，進一步評估潛藏風險。

黃世炘表示，不同族群的LDL-C目標並不相同，一般低風險民眾若LDL-C低於160 mg/dL，可先透過改善生活型態控制。高風險族群則建議控制在70 mg/dL以下；若已有糖尿病、慢性腎臟病、LDL-C高於190 mg/dL，或曾發生心血管疾病，更應積極降至70甚至55 mg/dL以下。短時間內反覆發生血管阻塞的人，部分歐洲指引甚至建議降至40 mg/dL以下。

除了LDL-C外，三酸甘油脂（TG）超過150 mg/dL也會導致血液變得濃稠，增加心血管風險。在預防方面，黃世炘建議，可從多樣化植物性飲食著手，包括堅果、黃豆蛋白、燕麥、大麥及植物固醇等，都有助降低LDL-C。若僅靠飲食與運動仍無法達標，則可依醫師評估使用藥物降低血脂，並定期回診評估控制情形，即使數值已達標，仍不要隨意停藥。

心肌梗塞 膽固醇 健檢

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