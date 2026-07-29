延長產假、陪產假？勞動部：應考量中小企業

立委與勞動部對於產假應延長到12還是14周沒有共識！立法院29日逐條討論《性工法》，勞動部希望考量台灣中小企業多，產假能從8周延長到12周，產檢相關假從7天延長至14天；但朝野立委卻希望產假延長到14周，產檢相關假延長到18天，各方無共識下此條文保留，將送交朝野協商。

延長太多影響大

立法院衛環委員會29日逐條討論《性別平等工作法》第15條，勞動部條平司長黃琦雅表示，產假、陪產檢假與產檢假除了考量假期長短，還有假期間的經濟支持，有些國家雖然產假14周，但期間給付的薪資，日本只有投保薪資67%，韓國則雖有60天全薪給付，但後續30天也有給付上限，美國的產假有12周卻無薪。

勞動部長洪申翰表示，台灣相關假期的給薪很完善，雖然他也希望相關制度可以有大幅度進步，但考量到台灣有很多中小微企業，若請假後，企業短期內無法找到人，多出來的時間與假，需要由現有的人加班頂替，相關假期的天數仍希望朝野立委針對台灣產業現況進行權衡。

男性分擔照顧責任

但民進黨立委林淑芬不滿指出，社會高齡孕婦趨勢已現，勞動部的產檢與陪產檢假14天，但這對衛福部的14次公費產檢次數剛好打平，更不用說高齡孕婦容易有妊娠、糖尿等追加檢查，許多產婦都只能用下班以後與周末假日產檢，甚至排隊到半夜，更不用說有些鄉鎮沒有婦產科，花費的時間會更多。

「不能總把照顧責任丟給女性！」林淑芬指出，雙親的照顧分工不是自然形成，與文化、家庭、職場與家庭因素有關，若父親的假比較短，還是要由女性負擔照顧新生兒的責任，若能讓男性有更多假、提早幫忙照顧新生兒，男性會更願意分擔照顧責任且加速上手，因此她希望陪產相關假可延長到18天。

產假落後國際標準

國民黨立委王育敏也說，國際勞工組織2000年就已制定產假目標為14周，我國已經落後26年，OECD國家目前平均產假是18周，且14周的版本與12周僅差2周，盼勞動部能延長；同黨立委牛煦庭不滿說，台灣生育率已經全球最低，對於生育相關假日卻仍保守以對很奇怪，現在就應該下重本處理，因此希望產假14周、陪產相關假18天。

由於朝野與勞動部無法獲得共識，因此本條條文經民進黨召委林月琴裁定保留、送交朝野協商。

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