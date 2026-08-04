不只是一部勵志故事　從「可能活不過15歲」到清大博士，彭士齊以11萬字書寫「光」與生命覺醒

醫師曾預告，他和妹妹可能活不過15歲；多年後，彭士齊不僅取得國立清華大學博士學位，更花了兩年半時間，靠著一支滑鼠與語音輸入，完成約11萬字新書《遇斯光 覺處逢生》。新書發表會於7月25日舉行，前行政院長謝長廷也到場，分享閱讀本書後對生命、光與內在覺知的看法。

彭士齊表示，這本書並非單純記錄自己如何面對疾病，也不只是一本勵志傳記，而是希望透過自身經歷，追問「我是誰」、「生命的本質是什麼」，以及人在身體、身分與命運之外，是否還能看見更深層的自己。

《遇斯光 覺處逢生》作者彭士齊。 圖／擷取自新聞網影音

《大道之行》成為動筆契機，真正難題是如何完成書寫

談到寫書契機，彭士齊表示，過去其實曾多次萌生寫書的念頭。真正讓他遲遲無法下定決心的，不是缺乏內容，而是身體行動受限，長時間打字與操作電腦都相當困難。促使他開始行動的，是游芳枝所著的《大道之行》。該書整理了游芳枝與宋七力的訪談，並從哲學、宗教與意識科學等角度探討生命本質。讀完後，他感到若再不把自己的親身經歷整理出來，「好像有點說不過去」，才決定開始尋找可行的寫作方式。

他曾考慮透過訪談方式請人代筆，但最後認為，自己想表達的是極為深層且個人的生命體驗與思想脈絡，即使經過訪談，也很難由他人完整轉譯。因此，他最後仍決定親自完成這本書。

靠一支滑鼠、一張嘴和一份決心，反覆修改完成11萬字新書

由於身體行動受限，彭士齊操作電腦並不容易。他笑說，後來突然想到，自己除了還能使用滑鼠，「也還有一張嘴」，因此開始尋找適合的語音輸入工具。

為了不增加壓力，他在寫作期間沒有向太多人透露進度，只靠著完成作品的決心持續進行。不過，過去長期撰寫理工與學術文章的他，一開始並不習慣書寫個人感受。他形容，原本的文字「硬梆梆」，寫到約三分之一後才逐漸找到狀態，回頭檢視前文時，甚至決定全部重寫。

經過反覆修改，整本書耗時兩年半完成，篇幅約11萬字。彭士齊回憶，當最後一個標點符號打完時，心情相當亢奮，因為這原本是他認為自己不可能完成的事。

彭士齊表示，書中的「光」並不是抽象的希望象徵，而是指向他個人所稱的「宇宙光明體」經驗；「覺」則是接觸光之後，觀看生命的位置發生轉變，並透過內在覺知重新認識生命與自我的過程。 圖／擷取自新聞網影音

書名談「光」與「覺」，從真實經驗走向自我認識

《遇斯光 覺處逢生》的核心關鍵字，是「光」與「覺」。彭士齊表示，書中的「光」指向他個人所稱的「宇宙光明體」經驗；「覺」則是人在接觸光之後，開始重新認識生命與自我的過程。

當媒體詢問，這樣的概念與一般人的生活有何關係時，他表示，每個人無論身處什麼位置，最終都會面對生老病死，也可能在人生某個時刻感到茫然。他認為，所謂的「覺」，是讓人不再只以身體、工作、地位或外在條件定義自己，而能以更從容的態度重新理解人生。

彭士齊說，當一個人開始看見生命可能不只是每天追求的事物，就有機會改變看待困境與死亡的方式。至於一般人如何接近這種覺察，他認為不必限定特定宗教或修行形式，原本習慣打坐或其他心靈練習的人，也不需要改變自己的方式，重點是將注意力重新放回內在。

他也以一句話濃縮全書的核心精神：「只要有光，就不會有黑暗。」

結合哲學、宗教與量子物理 作者：三者都在探索未知

彭士齊受過科學與工程訓練，書中卻同時談及《心經》、《莊子》、《道德經》、西方哲學、心理學與量子物理。對於科學與靈性是否衝突，他表示，科學、哲學與宗教，雖然使用不同語言，實際上都在探索未知。

他指出，傳統科學主要處理人類可以直接觀察的巨觀世界，但進入量子層次後，許多現象與日常直覺並不相同；另一方面，宗教或心靈實踐者也可能遇到難以解釋的個人經驗。彭士齊認為，兩者未必完全對立，因此他希望藉由自己的生命經驗，嘗試將科學、哲學與靈性放在同一條探索路徑中對話，而不是以其中一方取代或證明另一方，並以一般讀者能理解的方式呈現。不過，他也強調，書中相關內容屬於作者個人的思想與詮釋，並非以量子物理直接證明宗教或超自然現象。

寫下宋七力相關經歷 彭士齊：沒有想要避開爭議

《遇斯光 覺處逢生》也記錄彭士齊接觸宋七力及分身相關經驗。由於宋七力過去曾在台灣社會引起高度爭議，現場媒體也詢問，他在寫作時是否曾有所顧慮。

彭士齊表示，自己不但沒有刻意避開，反而希望將經歷寫得更清楚。他認為，過去許多爭議來自相關內容未被完整說明，因此寫書時並未以迴避爭議為考量，而是希望忠實呈現自己的生命歷程與理解。

彭士齊說，他並不要求所有讀者接受或相信書中的經驗，而是希望外界理解，這些事件如何影響他對生命、本心與意識的探索。

謝長廷在活動中表示，自己已看過《遇斯光 覺處逢生》，雖然部分量子物理內容較難理解，但對彭士齊在本書的宏觀思維與引經據典留下深刻印象。 圖／擷取自新聞網影音

謝長廷：若只當成勵志書，會低估作者用心

謝長廷在活動中表示，自己已看過《遇斯光 覺處逢生》，雖然部分量子物理內容較難理解，但對彭士齊在本書的宏觀思維與引經據典留下深刻印象。

他指出，彭士齊在身體受限的情況下完成博士學業，已比一般人付出更多努力，但若只將這本書視為勵志故事，仍會低估作者真正想表達的內容。謝長廷認為，彭士齊不只分享如何面對困境，更希望讀者進一步思考意識、生命昇華與精神成長。

他也表示，不同宗教與文化中都曾出現「光」的概念。光不只代表照亮外在黑暗，也可以理解為照亮內心、啟發智慧的力量。針對未能出席的游芳枝，謝長廷轉達她對活動與彭士齊的感謝，並表示，她應該也期待更多讀者能夠認識、探索自己的本心，不要只停留在外在表象與物質世界。

謝長廷期待更多讀者能夠認識、探索自己的本心，不要只停留在外在表象與物質世界。 圖／擷取自新聞網影音

從身體限制出發，追問每個人都可能面對的問題

《遇斯光 覺處逢生》從彭士齊的疾病、求學與生命經歷出發，內容延伸至哲學、宗教、科學與意識探索。這本書未必為所有問題提供明確答案，也可能因作者的個人經驗與宗教觀點，引發不同理解與討論。

但彭士齊希望提出的核心問題，並不只屬於罕病患者。他想追問的是，當外在身分、角色、成就與身體條件逐一被拿掉後，人究竟如何認識自己；而當生命遭遇困境與未知時，又是否願意停下來，重新看見自己的內在。對彭士齊而言，「遇斯光」不是抽象的希望象徵，也不是等待外界給予答案，而是他生命中真實發生的宇宙光明體經驗，以及由此展開的自我認識與覺知轉變。