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40歲男攝護腺肥大拖太久 膀胱失去彈性如塑膠袋

中央社／ 台北29日電

攝護腺肥大有年輕化趨勢，1名40歲新婚男子正計劃生育，長期排尿困難卻未積極就醫，膀胱功能嚴重退化如老人，且纖維化像塑膠袋般無彈性，手術已無法改善頻尿等與膀胱過動。

男性隨著年齡增加，攝護腺會有增生現象，就是所謂的攝護腺肥大，過去50歲以上男性約半數有此症狀，年紀越大、發生率越高，開業泌尿科醫師顧芳瑜近日透過新聞稿示警，受飲食西化影響，攝護腺肥大有年輕化趨勢，可能在無聲無息中對膀胱造成不可逆的傷害。

例如他收治1名40出頭男性，才剛新婚且正計劃生育，差點因攝護腺肥大問題失去「生」機；這名個案長期排尿阻塞卻未積極治療，就醫檢查後發現膀胱內竟已充滿膿液，功能嚴重退化猶如高齡長者。

顧芳瑜說，該男子攝護腺增生的腺體大幅壓迫尿道，導致尿液長期無法完全排空，積存的餘尿進而引發嚴重感染與積膿，加上長期必須「用力排尿」，已使膀胱產生不可逆的纖維化。

「膀胱由平滑肌構成，與越練越壯的骨骼肌不同，平滑肌越過度用力反而越容易受損。」顧芳瑜說明，患者的膀胱因長期反覆強力收縮，肌肉組織逐漸被纖維組織取代，喪失彈性後就像塑膠袋般無法自行脹縮，只能靠按壓腹部勉強排尿。

傳統雷射手術治療攝護腺肥大會引發「逆行性射精」副作用，由於患者正值生育年齡，醫病討論後選擇以攝護腺拉提手術處理，將逆行性射精的副作用降至最低。植入微小支架將肥大組織撐開，以物理性方式解除阻塞，術後患者排尿明顯改善，射精功能也順利保留，但膀胱纖維化造成的頻尿與膀胱過動仍無法完全根治。

顧芳瑜提醒，攝護腺肥大的隱形風險在於對膀胱功能的破壞是「不知不覺且無法逆轉」，受飲食西化影響，攝護腺肥大有年輕化趨勢，建議40至50歲男性若出現排尿費力、尿柱變細或夜間頻尿等症狀，可儘早接受超音波與尿流速檢查，才能在膀胱受損前爭取最佳治療時機。

泌尿科

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