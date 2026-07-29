快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵明迎新世代列車「N700ST」 亮點、紀念商品搶先曝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵迎新車推出限量紀念商品，部分即起上線。圖／台灣高鐵提供
高鐵迎新車推出限量紀念商品，部分即起上線。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵新購12組新世代列車「N700ST」，明天首輛新車將正式交付，預計8月15日將會運抵高雄港，啟動後續作業。高鐵也搶先曝光新車亮點，除了全車廂座椅都設有充電插座外，車廂馬桶也將全數換成免治馬桶，座椅更強調沉陷式包覆。同時現有的列車也將進行內裝調整，讓旅客體驗更升級。

高鐵公司邁入通車20周年，推動「高鐵2.0」服務升級計畫。第一步就是引進新車，預估今年8月起，12組N700ST新車將陸續運抵台灣。預計將分兩批，於明後年各投入6組營運，換言之，2028年時，台灣高鐵車隊規模將達46組，可有效提升尖峰運能25%。

台灣高鐵表示，新車起動加速度比從2.0時速公里/每秒增加到2.542，且原本共5車半自動減振器、8車安裝橫式減震器，新車直接將5車升級為全自動減振器、8車升級為半自動減震器。

此外，旅客最有感的將是全車廂座椅將改採沉陷式包覆、每個扶手都將設有插座，且洗手間馬桶也全面升級為免治馬桶。最被旅客反映不夠用的大型行李放置區，也擴充到可塞下114個28吋行李箱。

高鐵強調，現有的32組「700T」列車也會進行改修，例如車廂前後的資訊顯示器螢幕放大、行李區改裝為雙層，擴充到可放61個28吋行李箱等。椅布套更新將於今年底完成、洗手間改裝也從去年動工，預計明年第2季完成。

為配合新車交車，高鐵也推出多項紀念商品，包含融合車廂座椅布設計的漁夫帽、時尚月牙包及台啤高鐵版等。鐵道迷最期待的N700ST四輛組、迴力車也只要百元就能入手。

高鐵 高雄港

延伸閱讀

高鐵迎新世代列車 N700ST 周邊商品、聯名啤酒搶先亮相

獨／史上招最多！高鐵即將迎來新車 徵45名駕駛 月薪上看8萬

北捷新車廂亮相！防異物卡門、設無線充電區等 明年5月上線

台北捷運新列車發表 明年5月投入營運

相關新聞

高鐵明迎新世代列車「N700ST」 亮點、紀念商品搶先曝

台灣高鐵新購12組新世代列車「N700ST」，明天首輛新車將正式交付，預計8月15日將會運抵高雄港，啟動後續作業。高鐵也搶先曝光新車亮點，除了全車廂座椅都設有充電插座外，車廂馬桶也將全數換成免治馬桶，座椅更強調沉陷式包覆。同時現有的列車也將進行內裝調整，讓旅客體驗更升級。

上半年出國首破千萬、觀光逆差636萬人次…千萬國際客目標 還需衝570萬人

交通部觀光署原以千萬來台國際旅客為目標卻不斷跳票，觀光署長陳玉秀去年底表示，今年達900萬沒問題，但行政院長卓榮泰日前向交通部喊話「務必達到千萬目標」。根據觀光署統計，今年上半年來台旅客429萬4589人次，較去年同期略增10萬人，但相較疫前減少168萬2670人次，而出國人次則首度破千萬大關，觀光逆差達636萬人次。

萬里溪堰塞湖水位計失靈 空勤吊掛12人深入險地搶裝監測設備

花蓮萬里溪堰塞湖原有1號水位計因湖水上升超過設備負荷導致訊號異常，林業及自然保育署花蓮分署昨天結合空勤總隊、消防署特搜隊及成功大學防災研究中心，出動12名防災與搜救人員深入山區，完成側岸式衛星水位計及雨量計布設作業，目前堰塞湖穩定溢流中。

中和殺媳案媳婦疑被當「家族所有物」 醫：關係失尊重易釀衝突

新北市中和日前發生公公殺害媳婦案件，傳出兇手與死者生前曾因教養、生活習慣等議題發生爭執。外界討論，公婆若將兒媳視為己有，容易因心生嫉妒或埋下暴力種子。司法精神醫學會理事李俊宏指出，從已知資訊中，兇嫌無明顯涉及精神疾病，尚待檢警釐清，以通案而言，若媳婦被視為「家族私有物」，較被他人尊重也易引發衝突。

三星Galaxy Z Fold8全系列定價曝光、最貴漲8千！8/14開賣、完整價格1圖看透

三星 （Samsung）推出3款摺疊手機Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8及2款智慧手錶Galaxy Watch9和Galaxy Watch Ultra2，三星官方今日（7月29日）公布最新定價及預購方案，將在8月14日開賣，Galaxy Z Fold8 Ultra定價65,900元起、Galaxy Z Fold8為59,900元起、Galaxy Z Flip8為38,900元，比舊款最貴漲價3000至8000元。聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包帶你看Galaxy Z系列最新價格、與舊款差價、簡易規格及挑選指南，一次選好自己想要的摺疊機！

iPhone發燙有解？網曝1招秒降溫 揭密背後原理

許多蘋果（Apple）用戶都遇過iPhone發燙的問題。近日網路流傳只要在iPhone設定中開啟「減少透明度」選項，就能有效降低手機溫度，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。