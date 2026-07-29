高鐵明迎新世代列車「N700ST」 亮點、紀念商品搶先曝

台灣高鐵新購12組新世代列車「N700ST」，明天首輛新車將正式交付，預計8月15日將會運抵高雄港，啟動後續作業。高鐵也搶先曝光新車亮點，除了全車廂座椅都設有充電插座外，車廂馬桶也將全數換成免治馬桶，座椅更強調沉陷式包覆。同時現有的列車也將進行內裝調整，讓旅客體驗更升級。

高鐵公司邁入通車20周年，推動「高鐵2.0」服務升級計畫。第一步就是引進新車，預估今年8月起，12組N700ST新車將陸續運抵台灣。預計將分兩批，於明後年各投入6組營運，換言之，2028年時，台灣高鐵車隊規模將達46組，可有效提升尖峰運能25%。

台灣高鐵表示，新車起動加速度比從2.0時速公里/每秒增加到2.542，且原本共5車半自動減振器、8車安裝橫式減震器，新車直接將5車升級為全自動減振器、8車升級為半自動減震器。

此外，旅客最有感的將是全車廂座椅將改採沉陷式包覆、每個扶手都將設有插座，且洗手間馬桶也全面升級為免治馬桶。最被旅客反映不夠用的大型行李放置區，也擴充到可塞下114個28吋行李箱。

高鐵強調，現有的32組「700T」列車也會進行改修，例如車廂前後的資訊顯示器螢幕放大、行李區改裝為雙層，擴充到可放61個28吋行李箱等。椅布套更新將於今年底完成、洗手間改裝也從去年動工，預計明年第2季完成。

為配合新車交車，高鐵也推出多項紀念商品，包含融合車廂座椅布設計的漁夫帽、時尚月牙包及台啤高鐵版等。鐵道迷最期待的N700ST四輛組、迴力車也只要百元就能入手。