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醫護輪值宿舍增7百餘床 台大醫院仁愛醫護大樓上樑、健康大樓試營運

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院昨舉行「仁愛醫護大樓新建工程」上樑典禮，圖左為台大醫院院長余忠仁，右為台大校長陳文章。圖／台大醫院提供
台大醫院昨舉行「仁愛醫護大樓新建工程」上樑典禮，圖左為台大醫院院長余忠仁，右為台大校長陳文章。圖／台大醫院提供

疫情後醫護人力出走，除加薪外各家醫院均設法優化醫護福利留人。台大醫院昨舉行「仁愛醫護大樓新建工程」上樑典禮，院方指出，台大總院東、西址院區醫療空間不斷擴增，既有輪值宿舍及托育設施已難滿足需求，為此，院方編列合計26億元預算興建仁愛醫護大樓，規畫地下3層、地上15層建築，將提供732床醫護輪值宿舍。另外，台大健康大樓本周起試營運，多個科部地點搬遷。

昨天上樑典禮由台大醫院總院院長由院長余忠仁主持，台大校長陳文章、副校長楊志新、醫學院代理院長倪衍玄，前院長陳明豐、陳石池、生命科學院院長江伯倫、桃園市副市長王明鉅等人出席。院方指出，2024年3月11日動土以來，在院方、工務團隊及施工團隊共同努力下，工程進度穩健推展，順利完成主體結構工程，預計於2027年6月竣工。

台大醫院健康大樓已完工，本周一7月27日起試營運，耳鼻喉部、泌尿部、眼科部、皮膚部、形體美容醫學中心、乳房醫學中心門診，及乳房超音波檢查、耳鼻喉頭頸超音波檢查將搬遷至健康大樓，並新開設顱顎面頭頸外科門診，院方提醒就醫民眾預先確認看診地點及相關資訊，避免跑錯院區影響就醫安排。

台大指出，醫護人員長期投入照護工作，完善的住宿及休憩環境是維持醫療品質的重要基礎，隨著醫療服務持續成長，東、西址院區醫療空間不斷擴增，既有輪值宿舍及托育設施已逐漸無法滿足需求，且建物老舊、空間有限，亟需改善，自2011年起編列近8億元預算有償撥用仁愛路土地，並投入總經費18億元推動仁愛醫護大樓興建，期間面對新冠疫情及營建成本大幅攀升等挑戰。

「仁愛醫護大樓」規畫為地下3層、地上15層建築。院方指出，完工後將提供732床醫護輪值宿舍，包含單人套房、雙人套房及雅房等不同房型，並規畫員工運動、休憩及交誼空間，提供更完善的生活支持。此外，考量年輕同仁育兒需求，原設於西址院區的幼兒園亦將遷移至新大樓，提供更寬敞、安全且優質的托育環境；一樓並規劃便利商店等生活服務空間，進一步提升同仁生活便利性。

「仁愛醫護大樓上樑，不僅象徵工程建設邁入新階段，更代表台大醫院持續打造幸福職場、照顧醫護同仁的重要承諾。」院方指出，未來工務團隊將持續嚴格督導裝修及機電工程，秉持如期、如質、如預算的原則完成建設，期盼透過完善的住宿及托育設施，提升員工福祉、凝聚團隊向心力，延攬與留任優秀醫療人才，進一步強化醫療韌性，持續守護民眾健康，提供最優質的醫療服務。

台大醫院 宿舍

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