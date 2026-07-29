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劉燦宏接棒雙和醫院第7屆院長 領航醫學中心開啟新篇章

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
雙和醫院昨舉行第七屆院長交接典禮，由復健醫學專家劉燦宏教授（右1）接任第七屆院長。圖／雙和醫院提供
雙和醫院昨舉行第七屆院長交接典禮，由復健醫學專家劉燦宏教授（右1）接任第七屆院長。圖／雙和醫院提供

台北醫學大學部立雙和醫院於昨舉行第7屆院長交接典禮，在衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、新北市衛生局長陳潤秋、台北醫學大學董事長陳瑞杰、校長吳麥斯以及各界民意代表與地方仕紳的共同見證下，卸任院長李明哲正式將印信交接給新任院長劉燦宏，象徵責任與使命的傳承，為雙和醫院開啟嶄新的發展篇章。

台北醫學大學董事長陳瑞杰致詞時表示，雙和醫院作為北醫大醫療體系的重要成員，在歷任院長與全體員工的共同努力下，醫療品質、教學研究及社會服務能量均不斷提升，深獲各界肯定。他期許新任院長劉燦宏能帶領團隊，持續發揮北醫大體系在醫療、教育、研究及生醫創新的整合優勢，深化跨域合作，全面提升照護品質以守護民眾健康。

台北醫學大學校長吳麥斯指出，當前醫療正面臨人工智慧科技應用、高齡化社會及健康照護模式轉型等重重挑戰，極需跨領域整合與創新思維。他相信劉燦宏院長能帶領雙和醫院深化智慧醫療、人才培育及臨床研究，結合北醫大資源，提升醫療服務品質與國際競爭力，打造兼具創新、韌性與永續發展的醫學中心

卸任院長李明哲則感謝衛生福利部、台北醫學大學及社會各界長期的支持。他表示，雙和醫院近年持續推動智慧、永續與韌性醫療等重要工作，成果豐碩並獲國內外肯定，相信劉院長必能帶領團隊在既有基礎上持續精進，發揮醫學中心核心價值。

新任院長劉燦宏畢業於台北醫學大學醫學系，深耕復健醫學領域逾30年，專長包含腦中風、脊髓損傷及神經復健治療。他曾任萬芳醫院院長，以及雙和醫院復健醫學部主任、教學副院長與醫務副院長等職務，兼具豐富的臨床、教學、研究及醫院管理經驗。

「醫療的核心始終是人。」劉燦宏院長強調，雙和醫院最大的優勢來自每一位專業熱忱的同仁。未來他將以病人為中心，持續強化急、重、難、罕疾病照護能力，深化智慧與精準醫療發展，推動跨領域合作與人才培育，讓醫療服務更具效率與溫度。

雙和醫院劉燦宏院長表示，將持續強化急、重、難、罕疾病照護能力，並推動韌性醫療發展、跨領域合作與人才培育，讓醫療更具溫度。圖／雙和醫院提供
雙和醫院劉燦宏院長表示，將持續強化急、重、難、罕疾病照護能力，並推動韌性醫療發展、跨領域合作與人才培育，讓醫療更具溫度。圖／雙和醫院提供

雙和醫院第七任院長劉燦宏教授（圖右）獻上花束感謝李明哲院長（圖左）的付出，期待彼此持續為醫學奉獻心力。圖／雙和醫院提供
雙和醫院第七任院長劉燦宏教授（圖右）獻上花束感謝李明哲院長（圖左）的付出，期待彼此持續為醫學奉獻心力。圖／雙和醫院提供

雙和醫院 醫學中心 李明哲

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