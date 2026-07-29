米粉甲醛風波 高虹安：校園午餐未用問題批次、移送檢調追查

針對米（炊）粉食安事件，新竹市長高虹安今天表示，經清查，市內校園營養午餐未使用中央及食藥署驗出甲醛問題的米（炊）粉批次，相關批號均已掌握。市府另擴大抽驗28件產品，委託食品工業發展研究所檢驗，預計7月31日公布結果，並移送新竹地檢署偵辦，透過司法調查與科學檢驗釐清汙染來源及責任。

高虹安今天召開「新竹市校園食品安全重大訊息公布記者會」，教育處長林立生、衛生局長陳厚全及產發處長嚴翊琦，新竹市議會市議員陳啟源、陳慶齡也到場關心。

高虹安重申，竹市校園營養午餐未使用衛生單位公告的4品項7批次問題炊粉，呼籲勿散播錯誤資訊造成家長恐慌。她指出，市府5月27日接獲通報後，6月即依程序抽驗、要求下架回收，初驗發現甲醛後立即封存問題產品，完成複驗、裁罰並追查流向，全案已移送檢調，強調並無外界所稱7月才開始處理，更沒有「蓋牌七周」情形。

高虹安指出，為恢復民眾對竹米粉的信心，市府自7月16日至27日已針對竹市16家米（炊）粉製造業者擴大抽驗28件產品，7月28日全數送交食品工業發展研究所檢驗甲醛，預計7月31日公布檢驗結果，並同步公開於市府食品安全專區，提供民眾查詢。

陳厚全說明，目前一般米粉常規檢驗項目主要為二氧化硫、過氧化氫、防腐劑、微生物及重金屬等，甲醛並非現行中央規範的米粉常規檢驗項目；此次事件是因台南市政府執行擴大麵食專案抽驗而發現異常。市府建議中央檢討檢驗制度，並研議未來將甲醛納入米（炊）粉自主檢驗及風險監測項目，進一步完善食品安全把關機制。

林立生表示，竹市校園營養午餐均具「3章1Q」認證，食材皆有完整追溯制度。事件發生後，營養師及午餐秘書已逐校逐批比對查核，確保食材來源無疑慮，守護校園食安。

嚴翊琦表示，市府已邀集米粉同業公會及業者座談，說明處理進度並聽取產業意見，承諾檢驗結果將第一時間公布，並與食品工業發展研究所研擬檢驗SOP，協助業者強化自主管理。同時規劃減輕業者負擔措施，建置「新竹米（炊）粉專區」公開檢驗資訊，重建消費者信心。