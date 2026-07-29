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萬里溪堰塞湖水位計失靈 空勤吊掛12人深入險地搶裝監測設備

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖今早空拍畫面，目前穩定溢流中。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖今早空拍畫面，目前穩定溢流中。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖原有1號水位計因湖水上升超過設備負荷導致訊號異常，林業及自然保育署花蓮分署昨天結合空勤總隊、消防署特搜隊及成功大學防災研究中心，出動12名防災與搜救人員深入山區，完成側岸式衛星水位計及雨量計布設作業，目前堰塞湖穩定溢流中。

花蓮分署表示，截至今天上午8時30分，堰塞湖湖面高程達1091.26公尺，蓄水量約615.18萬立方公尺，目前維持穩定溢流狀態。經無人機空拍、水位監測資料、現地觀測及下游河川監視影像研判，壩體僅有輕微沖刷與下切現象，整體結構仍屬穩定，暫無立即性潰壩風險。

壩頂右側崩塌區土石持續沿邊坡向下滑動並堆積於河床，使湖面水位較先前增加約75至85公分，相關單位將持續追蹤後續變化。依中央氣象署定量降雨預報顯示，堰塞湖上游集水區未來12小時及24小時累積降雨量均約1.1毫米，尚未達警戒門檻，預估對下游影響仍侷限於河道範圍內。

花蓮分署指出，由於湖區既有1號水位計因水位升高導致設備失效，目前僅剩2號水位計持續運作，加上堰塞湖位於偏遠山區，衛星訊號偶有延遲情形，因此決定增設監測設備，建立更完善的備援系統。

任務團隊昨天上午7時起分兩梯次搭乘空勤總隊直升機前往湖區，並以吊掛方式垂降至地勢陡峭的湖岸邊坡施工，歷時約4小時完成作業。期間除因1號水位計水下電纜及箱籠遭樹枝、土石纏繞無法完全回收外，其餘任務均順利完成，包括整理吊掛區域樹木、回收1號投入式浮標水位計上半部設備，以及增設2組側岸式衛星水位計與1組自記式雨量計，全體人員於上午11時許安全返抵萬榮消防分隊。

分署表示，新建置的側岸式衛星水位計採衛星通訊傳輸，可提升資料傳送穩定度與監測精確度，由於設備需固定於陡峭岩壁，施工難度高，經各單位協力合作後順利完成安裝，成功接收3號水位計訊號，3號側岸式衛星水位計及自記式雨量計均已完成測試、校正及系統串聯，正式納入監測平台運作。

花蓮分署強調，未來將持續24小時監控堰塞湖變化，透過多元監測設備與備援機制，即時掌握湖區水位及降雨資訊，並與相關防災單位保持密切聯繫，依監測結果滾動調整警戒與應變措施，確保下游居民安全。

花蓮萬里溪堰塞湖今早空拍畫面，目前穩定溢流中。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖今早空拍畫面，目前穩定溢流中。圖／林保署花蓮分署提供

林業及自然保育署花蓮分署與成大、空勤總隊合作，出動12名防災與搜救人員搭直升機前往山區，安裝側岸式衛星水位計及雨量計。圖／林保署花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署與成大、空勤總隊合作，出動12名防災與搜救人員搭直升機前往山區，安裝側岸式衛星水位計及雨量計。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖今早空拍畫面，目前穩定溢流中。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖今早空拍畫面，目前穩定溢流中。圖／林保署花蓮分署提供

林業及自然保育署花蓮分署與成大、空勤總隊合作，出動12名防災與搜救人員搭直升機前往山區，安裝側岸式衛星水位計及雨量計。圖／林保署花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署與成大、空勤總隊合作，出動12名防災與搜救人員搭直升機前往山區，安裝側岸式衛星水位計及雨量計。圖／林保署花蓮分署提供

林業及自然保育署花蓮分署與成大、空勤總隊合作，出動12名防災與搜救人員搭直升機前往山區，安裝側岸式衛星水位計及雨量計。圖／林保署花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署與成大、空勤總隊合作，出動12名防災與搜救人員搭直升機前往山區，安裝側岸式衛星水位計及雨量計。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 堰塞湖

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