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搶拍苗栗通霄「鐵道荷花」釀亂象 荷花農怒砍整片荷花田

聯合報／ 記者吳傑沐簡慧珍／連線即時報導
台鐵公司也在荷花田設置「禁止行人通行」告示牌，防堵民眾任意穿越軌道取景。記者吳傑沐／攝影
台鐵公司也在荷花田設置「禁止行人通行」告示牌，防堵民眾任意穿越軌道取景。記者吳傑沐／攝影

花間鐵道美景吸睛，但人多就生亂象。苗栗通霄五南里的「鐵道荷花」，夏日人潮絡繹不絕，但遊客任意穿越鐵道，列車甚至被降速逼停，有花農氣得把荷花剷除。彰化二水花旗木鐵道長六百公尺，曾發生拍照遊客與火車擦撞意外，最後鐵道旁設柵欄才遏止。

苗栗縣通霄鎮五南里的鐵道旁，有廣闊的荷花田，每到五、六月荷花盛開，片片綠色荷葉點綴著粉色花朵，火車奔馳而過，吸引鐵道迷、攝影玩家拍照欣賞，成為夏日限定的美景。

當地五南里長賴金傳觀察，近年鐵道迷發現此景點，廣為流傳後聲名遠播，每到花季假日遊客絡繹不斷，外地民眾甚至包遊覽車來玩，但「人一多就變味了」，遊客在周邊亂停車，任穿越鐵道、平交道，列車經過時必須降速、鳴笛示警，甚至曾有列車被逼停，真的很誇張。

陳姓荷花田主說，每到假日，他常到田邊規勸遊客發揮公德心，有時還被嗆「多管閒事」，甚至大吵一架，前年一度氣得把荷花剷除；其他荷花田主人在鐵道外圍架起圍網，避免遊客直接穿越鐵道。

賴金傳說，荷花田南側的平交道是交通瓶頸，人車若卡住危險萬分，去年荷花田旁設置「禁止行人通行」告示牌後，遊客相對比較守法，不敢再穿越鐵道。

鐵路警察局台中分局表示，以前曾獲報有人穿越鐵道，等到員警到場時，行為人早已離開，難以蒐證開罰；每到花季會派員警執行巡邏勤務，並與台鐵公司互相通報，以防止危害。

彰化二水集集支線花旗木鐵道長約六百公尺，花季吸引民眾拍照。當地倡和村長鄭慶松說，有遊客走進鐵道拍照，村民發現都會勸阻，有些人我行我素不聽勸；六年前曾有遊客帶小孩賞花拍照，沒注意小火車逼近，大人及時閃過，五歲小孩跌坐鐵道旁，幸好駕駛剎車減速，僅輕微擦傷。

參山國家公園管理處長曹忠猷說，為提高二水鐵道安全，已在鐵道旁施做圍籬，隔絕遊客和鐵道，避免遊客靠近。

假日人潮高峰，荷花田南側的平交道是交通瓶頸，人車若卡在平交道範圍內也是危險萬分。記者吳傑沐／攝影
假日人潮高峰，荷花田南側的平交道是交通瓶頸，人車若卡在平交道範圍內也是危險萬分。記者吳傑沐／攝影

鐵道 荷花

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