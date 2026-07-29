台中女老師1次取卵生3子 47歲生子是用10年前胚胎 醫：保存妥善

台中市一名女老師，10年來求助人工受孕陸續順利產下3子，第3子還是最近以10年前胚胎的生下，醫院今替她舉辦慶祝會。茂盛醫院院長李茂盛說，女老師以10年前的胚胎順利產子，恐怕已是台灣難得的紀錄，這也告訴社會大眾，只要妥善保存，10年前的胚胎亦能生下健康寶寶，以及政府當年的政策是對的。

李茂盛說，女老師2016年一次取下20顆卵子，培育出8顆好胚胎，後來分別相隔5年產下3子。依人工生殖法，胚胎超過10年必須毀棄，女老師也就趕在期限前，以10年前的胚胎在47歲高齡產下第3子，而且小孩是健康的。

他說，38歲婦人取一次卵可以順利生下3子，好像台灣以往沒有這樣的例子，是台灣人工生殖的里程碑，而胚胎保存10年還可以完好無缺順利產子，也證明台灣的人工生殖技術達到世界一流水準，同時也保障了婦人可以順利懷孕，並摒除了以往的懷疑。

女老師說，當年對於懷孕生子這件事，她發揮務實理性的精神，尋求李茂盛協助。2016年初診時一次取下20顆卵子，培育出8顆胚胎，當年即懷孕，隔年順利產下大兒子。5年前第二度使用所剩的冷凍胚胎，隔年產下老二。因為母親是虔誠佛教徒，一直為僅剩的2顆胚胎心心念念，認為胚胎也是生命，不能丟棄、銷毀。於是，她去年再回醫院，植入剩下的兩顆胚胎再次懷孕，今年7月9日又再生下第3子。

為她生產的女醫師游姿寧在慶祝會上為她送上寶寶玩具組，祝福小寶寶健康長大。游姿寧說，在植入胚胎之前，曾仔細評估她的身體狀況，也將胚胎加做了切片檢查，確定懷孕之後大家都又驚又喜，也密切追蹤，深怕高齡懷孕對她的身體造成過度的負擔。所幸懷孕的過程非常順利，最後寶寶平安順產。