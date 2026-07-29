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長庚首創「醫療流程減碳」 住院少1天可減碳41公斤

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚決策委員會程文俊主任委員（前排左3）及行政中心潘延健總執行長（前排右2），於2026年1月共同召開衛福部醫療品質與環境永續雙軸轉型式示範計畫起始會議。圖／長庚醫院提供
長庚決策委員會程文俊主任委員（前排左3）及行政中心潘延健總執行長（前排右2），於2026年1月共同召開衛福部醫療品質與環境永續雙軸轉型式示範計畫起始會議。圖／長庚醫院提供

醫療院所推動淨零轉型，減碳不再只是汰換節能設備、降低用電，而是直接從醫療照護流程著手。長庚醫療體系率先建立以醫療服務為核心的碳管理模式，針對住院、手術、急診、影像檢查等10項核心醫療服務進行碳足跡盤查，並採用ISO 14067國際標準完成第三方查證，建立國內具代表性的醫療服務碳排基準。

相較於過去醫院減碳多聚焦在空調、照明、能源管理等硬體設備，長庚將焦點轉向醫療流程本身，導入國際近年倡議的SusQI（Sustainable Quality Improvement，永續品質改善）理念，把醫療品質改善與環境永續結合，透過分析每一項醫療服務的碳排放來源，建立更精準的碳管理模式，希望在提升照護品質的同時，也降低醫療活動對環境造成的衝擊。

透過盤查涵蓋住院、手術、急診、一般X光攝影、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、超音波、醫學檢驗、中央供應室（CSR）及加護病房（ICU）等10項核心醫療服務，目前已完成林口長庚一般攝影，以及高雄長庚住院、手術等3項醫療服務的碳足跡查證，皆通過國際第三方驗證。

長庚醫院行政中心總執行長潘延健表示，真正有效的醫療減碳，不一定來自少開冷氣或少用電，而是來自醫療品質改善。例如配合衛福部推動關節置換術ERAS（術後加速康復）照護計畫，6個月共照護504位病人，累計縮短住院1,008床日，約減少41.24公噸二氧化碳當量，平均每減少1個住院床日，即可減少約40.9公斤碳排放。

潘延健指出，病人住院時間縮短，代表恢復速度更快，也同步降低病房能源使用、藥品耗用、醫療耗材及廢棄物產生，形成病人、醫院及環境三方受益的良性循環，證明提升醫療品質本身，就是最有效的減碳策略之一。

林口長庚今年底預計完成全部10項醫療服務查證，可望建立台灣第一套完整且具公信力的醫療服務碳排參考基準，提供其他醫療院所推動醫療減碳時參考。長庚醫療體系決策委員會主委程文俊表示，醫療機構肩負守護民眾健康的重要使命，也應承擔環境永續責任。這次與衛福部合作，不只是分享醫療服務經驗，更希望建立一套可供全國醫療院所複製、推廣的醫療減碳模式，帶動更多醫療機構投入品質改善與淨零轉型。

為擴大成果，衛福部與長庚規畫於9月至10月在北、中、南舉辦六場「醫療品質減碳工作坊」，分享SusQI導入方法、醫療服務碳足跡管理及實務案例，協助各醫療院所依自身需求建立減碳策略。10月也將舉辦成果發表會，促進跨院交流與合作，讓醫療減碳從個別醫院的實踐，逐步發展為台灣醫療體系的新標準。

長庚 減碳 碳足跡

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