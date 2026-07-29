長庚首創「醫療流程減碳」 住院少1天可減碳41公斤

醫療院所推動淨零轉型，減碳不再只是汰換節能設備、降低用電，而是直接從醫療照護流程著手。長庚醫療體系率先建立以醫療服務為核心的碳管理模式，針對住院、手術、急診、影像檢查等10項核心醫療服務進行碳足跡盤查，並採用ISO 14067國際標準完成第三方查證，建立國內具代表性的醫療服務碳排基準。

相較於過去醫院減碳多聚焦在空調、照明、能源管理等硬體設備，長庚將焦點轉向醫療流程本身，導入國際近年倡議的SusQI（Sustainable Quality Improvement，永續品質改善）理念，把醫療品質改善與環境永續結合，透過分析每一項醫療服務的碳排放來源，建立更精準的碳管理模式，希望在提升照護品質的同時，也降低醫療活動對環境造成的衝擊。

透過盤查涵蓋住院、手術、急診、一般X光攝影、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、超音波、醫學檢驗、中央供應室（CSR）及加護病房（ICU）等10項核心醫療服務，目前已完成林口長庚一般攝影，以及高雄長庚住院、手術等3項醫療服務的碳足跡查證，皆通過國際第三方驗證。

長庚醫院行政中心總執行長潘延健表示，真正有效的醫療減碳，不一定來自少開冷氣或少用電，而是來自醫療品質改善。例如配合衛福部推動關節置換術ERAS（術後加速康復）照護計畫，6個月共照護504位病人，累計縮短住院1,008床日，約減少41.24公噸二氧化碳當量，平均每減少1個住院床日，即可減少約40.9公斤碳排放。

潘延健指出，病人住院時間縮短，代表恢復速度更快，也同步降低病房能源使用、藥品耗用、醫療耗材及廢棄物產生，形成病人、醫院及環境三方受益的良性循環，證明提升醫療品質本身，就是最有效的減碳策略之一。

林口長庚今年底預計完成全部10項醫療服務查證，可望建立台灣第一套完整且具公信力的醫療服務碳排參考基準，提供其他醫療院所推動醫療減碳時參考。長庚醫療體系決策委員會主委程文俊表示，醫療機構肩負守護民眾健康的重要使命，也應承擔環境永續責任。這次與衛福部合作，不只是分享醫療服務經驗，更希望建立一套可供全國醫療院所複製、推廣的醫療減碳模式，帶動更多醫療機構投入品質改善與淨零轉型。

為擴大成果，衛福部與長庚規畫於9月至10月在北、中、南舉辦六場「醫療品質減碳工作坊」，分享SusQI導入方法、醫療服務碳足跡管理及實務案例，協助各醫療院所依自身需求建立減碳策略。10月也將舉辦成果發表會，促進跨院交流與合作，讓醫療減碳從個別醫院的實踐，逐步發展為台灣醫療體系的新標準。