中和殺媳案媳婦疑被當「家族所有物」 醫：關係失尊重易釀衝突

新北市中和日前發生公公殺害媳婦案件，傳出兇手與死者生前曾因教養、生活習慣等議題發生爭執。外界討論，公婆若將兒媳視為己有，容易因心生嫉妒或埋下暴力種子。司法精神醫學會理事李俊宏指出，從已知資訊中，兇嫌無明顯涉及精神疾病，尚待檢警釐清，以通案而言，若媳婦被視為「家族私有物」，較不被他人尊重也易引發衝突。

李俊宏指出，目前從媒體上已知案情，尚無具體證據顯示加害者有精神方面問題，依現行司法體制，檢警啟動偵辦至法院審理期間，如有需求可轉介司法精神鑑定，將所蒐集資訊交由醫師分析，其行為是否受到精神症狀影響，需進一步了解發生衝突原因及兇手解決衝突方式等資訊，及案家過往資料等，才能進行細部完整評估，了解兇手犯案動機。

中和公公殺媳案屬於台灣相對少見的殺人案件，據悉，媳婦只要工作晚回，或與朋友聚會，公婆就會質疑她是不是在外有男人。而該名媳婦準備與先生協議離婚，並搬離原住處，公婆要求未來還要繼續住在一起。公公被爆料因長期沒有工作，不斷向死者索討金錢。

各界對於此案情感到震驚，網友紛紛在網路上分析，公公對媳婦產生忌妒與占有慾，甚至有控制的慾望。李俊宏說，有些人容易將家庭成員視為「私有物」，如早期觀念認為「媳婦是我們家的」，實則「人不會是誰的」，但一旦有人將對方當成家族私有物，便很難在關係中看到人性的尊嚴、尊重，相關情況不只發生在公公與媳婦間，婆媳、夫妻之間也常出現。

「人需要被尊重，也要有自身未來生活規畫。」李俊宏說，一旦發生將家人視為所有物情況，便會認為其勞力、金錢付出是應該的，這與家人的自主性產生衝突，此時就容易出現爭執，不論父子、夫妻間，都曾發生類似情況引發的犯罪事件，不過，公媳、婆媳間因新世代民眾對彼此尊重概念接受度高，且現代民眾婚後多搬離原生家庭，公婆與兒媳互動不如以往緊密，類似案件已較少發生。

李俊宏認為，中和殺媳案除了要檢視家庭關係，也要檢視加害人過往處理人際衝突模式，分析為何選擇持刀以暴力殘忍方式作為解方。

另，外界關注長輩心生嫉妒是否與退化有關？他認為，失智症長者雖可能產生偷竊、嫉妒妄想，但本案中未有跡象顯示加害人有失智情況，且新聞描述爭執原因與教養、失活有關，與失智長者常見的狀況不同，需有更多證據才能判斷。