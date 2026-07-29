上半年出國首破千萬、觀光逆差636萬人次…千萬國際客目標 還需衝570萬人

交通部觀光署原以千萬來台國際旅客為目標卻不斷跳票，觀光署長陳玉秀去年底表示，今年達900萬沒問題，但行政院長卓榮泰日前向交通部喊話「務必達到千萬目標」。根據觀光署統計，今年上半年來台旅客429萬4589人次，較去年同期略增10萬人，但相較疫前減少168萬2670人次，而出國人次則首度破千萬大關，觀光逆差達636萬人次。

觀光署原訂2024年來台旅客目標為1200萬人次，因陸客未開放來台，下修為1000萬人次，之後又因花蓮發生大地震影響，來台旅客未如預期，最後來台國際客人數僅786萬人次，2025年持續以千萬來台國際客為目標，但中間改口「900萬對台灣最適合」，然而去年來台國際客人數僅850萬人次，仍未達到900萬、甚至千萬旅客目標，承諾頻頻跳票。

盡管交通部長陳世凱及陳玉秀過去受訪時強調，觀光不應著重在人次而是質量上，但卓榮泰今年7月27日出席台灣觀光研訓院揭牌儀式，致詞時不僅盼研訓院成為下個工研院，如同打造台積電，再創下個台灣之光，更要求交通部「務必達到（來台國際客）千萬人次」。

根據觀光署統計，今年上半年（1至6月）來台旅客429萬4589人次，相較去年同期419萬7240人次僅略增9萬7349人次，但要達到千萬目標，剩下5個月還有570萬餘人次需衝刺，等於接下來每個月都要有約100萬人次國際客來台，才能達成目標。

而出國旅客部分則首度突破千萬人次，高達1065萬4670人次，較去年同期914萬1262人次大增151萬人次，出入境觀光逆差達636萬人次。

以來源國來看，今年上半年來台旅客，以日本旅客占比最高，達68萬499人，占15.8%；其次為香港52萬7879人，占12.3%；韓國52萬5775人，占12.2%；菲律賓40萬0827人，占9.3%；美國39萬4130人，占9.2%；第六名為中國大陸31萬179人，占7.2%。

國人出國目的地部分，今年上半年累計高達1065萬4670人次。日本仍為國人最喜愛的旅遊目的地，單一國家即占36.9%，有393萬3002人次；第二至六名分別為中國大陸184萬7061人（17.3%）、韓國113萬2354人（10.6%）、香港87萬2510人（8.2%）、越南59萬7001人（5.6%）、泰國54萬3235人（5.1%）。

觀光署說，今年國際旅遊環境受重大事件的影響甚鉅，特別是中東戰事導致區域安全及燃油成本上揚，對國際旅遊產生衝擊。

根據UNTourism 5月公布報告2026第1季的數字，即顯示2026年的1月及2月全球旅遊尚有2.5%增長，但3月呈現成長幅度驟降至0.4%，可見中東戰事將對本年度國際旅遊環境衝擊造成重大影響。

觀光署指出，本年度來台旅客截至6月底為止，整體呈現穩健的成長趨勢，其中又以菲律賓、印尼、越南、法國、義大利等國有雙位數成長，但國際環境影響程度仍需密切觀察，將滾動檢討主要客源措施，持續強化主要客源的引客作為。