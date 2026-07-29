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健保署新增0.05%「阿托品」眼藥水健保給付 36.5萬名兒少近視族群受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署今年8月1日起，將「阿托品」(atropine)成分0.05%眼藥水納入健保給付，提供18歲以下兒童及青少年近視控制治療使用，預估嘉惠約36.5萬名兒少近視族群。聯合報系資料照
衛福部健保署今年8月1日起，將「阿托品」(atropine)成分0.05%眼藥水納入健保給付，提供18歲以下兒童及青少年近視控制治療使用，預估嘉惠約36.5萬名兒少近視族群。聯合報系資料照

為強化兒童及青少年視力照護，衛福部健保署表示，今年8月1日起，將「阿托品」(atropine)成分0.05%眼藥水納入健保給付，提供18歲以下兒童及青少年近視控制治療使用，預估嘉惠約36.5萬名兒少近視族群。

健保署長陳亮妤說，臨床上低濃度「阿托品」（atropine），經研究顯示具睫狀肌麻痺作用，可減緩兒童近視惡化，相較0.1%以上濃度眼藥水，較少發生明顯瞳孔放大、畏光及近距離調節力降低等副作用

經考量兒童近視控制所需濃度，依病人年齡、近視進展速度及不同濃度治療反應進行個別化調整，健保署112年5月1日起支付0.01%濃度atropine眼藥水，每4周處方1瓶。今年8月1日再將0.05%濃度atropine眼藥水納入健保給付項目。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，新給付藥物讓眼科醫師可以依兒童實際狀況選擇適當濃度，提供更多元、具彈性且適切的治療選擇，完善兒童及青少年視力照護。

健保 健保署 副作用

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