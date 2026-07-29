健保署新增0.05%「阿托品」眼藥水健保給付 36.5萬名兒少近視族群受惠

颱風白海豚快速增強中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，白海豚由生成起36小時已爆發性增強至中颱上限(48米/秒)、即將輕易跨過「強烈」的門檻，明(30)日增強至平均風速63米/秒，有登今年風王的機率(原「巴威」的紀錄平均風速60米/秒)。

2026-07-29 07:26