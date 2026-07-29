上半年來台旅客429萬人次 觀光署：整體穩健成長

觀光署公布今年1至6月來台旅客429萬人次，較去年同期增加2.3%；截至7月15日，來台旅客則為455萬人次。觀光署表示，顯示整體呈現穩健的成長趨勢，菲律賓等5國有雙位數成長。

交通部觀光署公布今年1至6月來台旅客人次及國人出國統計，來台旅客累計為429萬4589人次，較去年成長2.3%，前3名為日本、香港及韓國。

若以單月份來看，今年6月來台旅客為61萬1148人次，與去年同期相較，成長0.79%。

另外，根據統計，截至今年7月15日，來台旅客約455.2萬人次，較去年同期448萬人次，成長約1.6%，其中有5個國家成長率超過9%，包含菲律賓、印尼、越南、美國及印度。

不過，包含港澳、馬來西亞、英國、日本、中國等，則是呈現負成長趨勢。

觀光署回應，今年國際旅遊環境受重大事件的影響甚鉅，特別是中東戰事導致區域安全及燃油成本上揚，均對國際旅遊產生衝擊，根據UN Tourism（聯合國旅遊組織）5月公布報告2026第1季的數字，即顯示2026年的1月及2月全球旅遊尚有2.5%增長，但3月呈現成長幅度驟降至0.4%，可見中東戰事將對本年度國際旅遊環境造成重大影響。

觀光署指出，本年度來台旅客截至6月底為止，整體呈現穩健的成長趨勢，其中又以菲律賓、印尼、越南、法國、義大利等國有雙位數成長，但國際環境影響程度仍需密切觀察，將滾動檢討主要客源措施，持續強化主要客源的引客作為。