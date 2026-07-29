聽新聞
0:00 / 0:00
下周赴日注意！白海豚估今升級強颱 朝日本南方海域移動
颱風白海豚昨天下午增為中颱，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，目前持續增強，已達中颱上限，近中心最大風速每秒48公尺，今天有機會增為強颱。目前白海豚距台灣有5千多公里，朝偏西北到西北西方向移動，未來一周都在海上。但預估下周移動到日本南方海域這一帶，要去日本民眾需要注意。
李孟軒指出，最近天氣，今天水氣仍多，台東局部雨，西半部地區及宜花山區午後雷陣雨。周四到周五多雲到晴，西部地區及東半部山區午後雷陣雨。周六到下周二多雲到晴，山區午後雷陣雨，下周日（8月1日）南部零星雨。
溫度方面，李孟軒說，受太平洋高壓影響，各地氣溫偏高，高溫在32-35度，桃園以北及中南部偏內陸區域，海風無法調節，高溫恐達36度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。