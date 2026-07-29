車票最低5折起！台鐵大學生折扣 8月20日起改常態優惠

台鐵原訂今年8月17日起試辦1年的大學生優惠車票專案，對號列車最低5折起，日前開放訂票。台鐵今天表示，由於大學生熱情參與，從8月20日起改為常態優惠，並擴大優惠折扣。

過去只有在暑假期間，台鐵才推出大學生優惠車票，不過，為了鼓勵學生多利用台鐵返鄉，台鐵日前宣布，7月20日起開放訂購「大學生優惠車票」，適用乘車期間為今年8月17日至116年8月16日，提供乘車區間50公里以上對號列車最低5折起。

台鐵今天發布新聞稿表示，響應大學生熱情參與，從8月20日（乘車日）起優化優惠方案，大幅擴大優惠折扣適用範圍，並簡化訂票規則，同列車、同日期、享有同一折扣，不再依訂票時間先後分級。

根據台鐵公布的方案，大學生優惠不再以訂票時間提供不同折扣，而是改為固定車次與發車時間來提供5折或7折的優惠。

台鐵表示，適用對象（經教育主管機關核准設立的大專院校在學學生）、適用乘車區間（50公里以上對號列車）、學生身分查驗、違規補票規定及退票手續費計算方式等，均維持原方案辦理。