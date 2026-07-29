《聰明鎮》全10集NETFLIX台灣正式上線 伊藤潤二經典角色降臨
改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》，由奇蹟映畫所製作、聯合數位文創共同投資，已在Netflix台灣正式獨家上線，全劇背景融入高壓升學體制的扭曲人性，宋柏緯不擇手段傷害自己只為考第一名，劉修甫則遭同學霸凌綑綁塞入講桌內，每一幕都在考驗觀眾的精神耐受力。
導演謝駿毅表示，《聰明鎮》採取非常特別的改編方式，「我們並非單一故事改編，而是在伊藤潤二老師授權下，創作出一個全新的故事，加入經典人物與元素，打造獨特的伊藤潤二宇宙。」《聰明鎮》邀集特化團隊「覺藝工作室」與視效團隊「罡風創意映像」強強聯手，希望觀眾有最沈浸式的視覺體驗。謝駿毅舉例著名的富江雙頭、蛞蝓少女頭，團隊將脖子、嘴巴、眼睛都精密對照原作完整復刻，相信漫畫粉絲一眼就能認出，沒看過漫畫的觀眾也能感受到伊藤潤二世界的獨特魅力。
除富江、蛞蝓少女，宋柏緯劇中飾演的學霸富克勤，原型取材自短篇《富夫－紅色高領衫》，他一心追求進入衝刺班、考上榜首，為詮釋追求成績不擇手段的瘋狂樣貌，宋柏緯狂甩自己巴掌、拿鉛筆插大腿，甚至以琴弦纏頸防止打瞌睡，進而出現脖子被切斷的幻象。宋柏緯坦言：「最挑戰的是他傷害自己的念頭，拍攝前我一直在想，在追求完美的過程中，到底是什麼會讓人願意用生命來交換？」他更透露最驚悚的是幻想中脖子斷裂，有隻蟑螂從傷口爬進去那一幕，「光想像那個互動就覺得非常噁心！」同劇演員余杰恩也直呼：「我看過原著，他一直扶著頭鬼吼鬼叫，真的太好玩了！」
飾演經典角色「雙一」的劉修甫，則被潘綱大演繹的霸凌者凌虐得體無完膚，劉修甫在酷暑下被麻繩全身緊緊綑綁、嘴巴貼膠帶，硬生生塞進教室講桌底下的狹小空間。他坦言在極度悶熱與壓迫下，完全不用演就能呈現最真實的痛苦狀態。除了肉體折磨，劇中他因渴求變聰明，還從爺爺身上拔剛長出的血玉葉入魔猛吃。劉修甫笑說：「雖然情節很奇怪，但那場戲莫名很感人。」拍攝過程雖然處處高溫難耐，但他依然對角色充滿熱情，事後更隔空對自己的角色暖心喊話：「吳雙一，不要急著交朋友，做自己就好。」
此外，劇中潘綱大飾演殘暴的瘋狂霸凌者，為了呈現拳拳到肉的流暢動作戲，他密集接受高強度的動作訓練課，且角色原型來自另一短篇《煙草會》，所以總是菸不離手，算是全劇的「混混擔當」展現冷酷氣場；而邱以太則挑戰經典的《人頭氣球》造型，獵奇視覺令人不寒而慄。《聰明鎮》全10集已於Netflix台灣獨家上線，更多資訊請上官方粉絲專頁查詢，臉書；IG。
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